Мэрия разделила Екатеринбург между бизнесменами

11:19 09 февраля 2018 6

То, что кампанию в Железнодорожном районе по прежнему контролирует «Таганский ряд» — ни для кого не секрет. Но в других районах — большие сюрпризы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Представители городских властей определились со схемой финансирования предстоящей кампании по выборам депутатов Екатеринбургской гордумы. За каждым административным районом закреплен свой куратор, который будет помогать поддержанным мэрией кандидатам деньгами и оргресурсами. В большинстве случаев это давно известные бизнесмены, не горящие желанием нести внеплановые затраты. Но есть среди кураторов и новые неожиданное лица.

Как стало известно «URA.RU», в Чкаловском районе ставка традиционно сделана на бизнесмена Валерия Савельева. Помимо финансовых, он обладает значимыми организационными ресурсами. Чкаловское отделение «Единой России» — крупнейшее в Свердловской области. В нем числится порядка 5 тысяч членов. Помимо этого, у Савельева есть собственная разветвленная агитационная сетка, налаженные связи с бюджетными и коммерческими учреждениями.

Говорят, Савельев не будет вкладываться в кампании депутатов финансово, но ресурсом помочь готов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Однако ждать каких-либо серьезных финансовых вложений с его стороны не приходится. По имеющимся у агентства сведениям, трое из действующих городских депутатов — Дмитрий Сергин, Игорь Плаксин и Юрий Дозорец — с большой долей вероятности будут тратить в ходе кампании собственные деньги либо привлекут собственных спонсоров. В микрорайоне Химмаш, по предварительным данным, выдвинется бизнесмен Сергей Зайков. Он аффилирован с представляющими его интересы депутатом Госдумы Львом Ковпаком. Пока лишь непонятно, кто будет баллотироваться в новом образующемся в районе одномандатном избирательном округе. Вряд ли это будет представитель Валерия Савельева.

Источник в окружении Савельева подтверждает эти сведения. По его словам, бизнесмен вряд ли согласится вкладывать средства в чужих выдвиженцев. В то же время он готов положительно воспринять любые предложения о предоставлении партийного ресурса даже самым тяжело избираемым кандидатам.

Куратором выборов в Октябрьском районе, по словам источников агентства, стал совладелец БЦ «Высоцкий» Андрей Гавриловский. Напрямую с ним связан только уже ведущий активную кампанию главный инженер бизнес-центра БЦ «Высоцкий» Виктор Сомиков. Другие потенциальные кандидаты (директор ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» Павел Пустозеров и директор ЕМУП «Специализированное управление эксплуатации и реабилитации жилья» Виктор Карташев) зависимы от муниципалитета, и дополнительное финансирование для них не станет лишним.

Гавриловский ведет в гордуму новых лиц Фото: Анна Майорова © URA.RU

При этом предвыборная ситуация в районе остается крайне неоднозначной. Помимо традиционных оппонентов мэрии (справедливороссов Александра Караваева, Антона Швалева и Ильи Лобова), в нем в любой момент могут появиться другие. В частности, местные эксперты заметили активизацию известного бизнесмена Игоря Капустника, который может появиться в списке самовыдвиженцев.

Сам Гавриловский в разговоре с корреспондентом «URA.RU» заявил, что никакого отношения к кампании не имеет. Бизнесмен заверил, что Сомиков ведет работу с избирателями по собственной инициативе. А для него самого более приоритетным является вопрос о создании музея советского барда Владимира Высоцкого.

Определился спонсор кампании в еще одном сложном для мэрии районе — Кировском. По информации источников агентства, деньги на поддержку промэрских кандидатов на этой территории выделят две строительные кампании. Управляющий первой из них — «ЛСР. Недвижимость — Урал» Владимир Крицкий пойдет на выборы в одиночку и имеет максимальные шансы на продление полномочий.

Выборы в Кировском районе проконтролируют две строительные компании Фото: Анна Майорова © URA.RU

Владельцы второй компании, «Атомстройкомплекса», еще недавно конфликтовавшие с администрацией города из-за контракта на реконструкцию брусчатки на площади 1905 года, урегулировали с мэрией все спорные вопросы. Представитель застройщика подтвердил, что в настоящее время с представителями городских властей ведутся переговоры о составе списка поддерживаемых кандидатов и объеме финансирования. По неофициальным данным, в него войдут действующие депутаты Александр Смолин и Виктор Ананьев, а также глава района Александр Лошаков.

Остается также вероятность, что в кампанию вступит директор комбината «Хороший вкус» Михаил Смоляков, проигравший в марте 2017 года довыборы бизнесмену Григорию Вихареву.

Ленинский район будут курировать представители структур группы компаний «Ренова». В округе, в состав которого входит микрорайон Академический, при их поддержке выдвинется руководитель УК «Академический» Николай Смирнягин, в одном из соседних округов — главный врач ОДКБ №1 Сергей Боярский. Муниципалитет здесь, с большой долей вероятности, представит на выборах главврач муниципальной службы скорой медицинской помощи Игорь Пушкарев. «Ренова» придет на помощь главе района, недавно возглавившему местную ячейку «Единой России» Дмитрию Ноженко. Он, по оценкам экспертов, пока не смог наладить эффективную работу партотделения, что грозит негативно сказаться на ходе кампании.

Новичок на выборах Дмитрий Ноженко получит помощь от «Реновы» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уже включившийся в кампанию источник сообщил, что в Орджоникидзевском районе администрации города активно помогают гендиректор близкого к мэрии ЗАО «Архитектурно-строительный центр Правобережный» Дмитрий Естехин и владелец торгового центра «Омега» Владимир Смирнов. Они организуют массовые праздники и поздравления, работая в тесной связке с руководителем района Вячеславом Трапезниковым.

Помимо Естехина и Смирнова, в этой части города выдвинутся два действующих депутата-бизнесмена — гендиректор ЗАО «Орджоникидзевская УЖК» Александр Найданов и Николай Антонов. По неофициальной информации, оба они до последнего времени не собирались переизбираться на очередной срок, но были вынуждены изменить свои планы после настоятельных просьб со стороны представителей городской власти.

Верх-Исетский район традиционно останется под покровительством совладельца рынка «Таганский ряд» Анатолия Никифорова. В этой части областного центра выдвинутся представители команды Никифорова — действующие Олег Кагилев и Сергей Мелехин. Компанию им составит их коллега по гордуме Алексей Бородин.

В Железнодорожном районе ждут выдвижения в гордуму Ройзмана Фото: Анна Майорова © URA.RU

Кампания в Железнодорожном районе также будет проходить под кураторством руководства «Таганского ряда». Здесь за переизбрание поборются вице-спикер гордумы Виктор Тестов и действующий депутат Александр Мяконьких. При этом появляется все больше подтверждений планов выдвижения по одному из железнодорожных округов действующего главы муниципалитета Евгения Ройзмана.

Активно включенный в ход кампании источник предупреждает, что желание представителей горадминистрации назначить кураторов кампании может свидетельствовать об их попытках переложить ответственность за ее результаты на другие центры влияния: «Они говорят об эффективности искусственного снижения явки и ставки на административный и финансовый ресурсы. Но этот путь опасен. Сильный оппозиционер при общей низкой явке окажется в состоянии привести на выборы необходимое для своей победы число сторонников. На выборах нужны политические центры влияния, которых пока не видно».