Технолог с Урала раскрыл секрет Грудинина в Сети: ему помогала власть

23:55 16 марта 2018 0

Грудинин заполонил собой все соцсети. Как считает Маматов, не без помощи государства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин продвигался в Интернете за счет ресурсов российских властей. Об этом заявил «URA.RU» свердловский PR-технолог Платон Маматов: админресурс стоит даже за мемами про коммуниста. Маматов на заказ три с половиной месяца занимался мониторингом президентской кампании в соцсетях. Он изучил тысячи постов и комментариев, которые публиковались в уральских пабликах. После чего пришел к неожиданному выводу, который объясняет в интервью.

— Почему вы решили, что Грудинин — креатура Кремля?

Маматов уверен, за популярность Грудинина в соцсетях билась целая армия специалистов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

— Мы видим, что у нас есть восемь кандидатов, и у шести из них — свои маленькие загончики. Тотальное покрытие всего у Владимира Путина и Павла Грудинина. Причем с Путиным история понятная. На него в сети работают все провластные ресурсы и самоходы-активисты, которых достаточно.

А вот с Грудининым все сложнее, потому что это человек, который появился из ниоткуда и заполонил собой интернет за три месяца. Я по мониторингу вижу, что он «бомбит» по всем направлениям: от федеральной повестки до группы в 400 человек поселка городского типа. Этот кандидат и в топах, и в трендах YouTube, и в блогах. Плюс идет массовая скупка ресурсов. У меня много друзей-блогеров, почти ко всем обращались с предложением не просто разместить рекламу, а продать группу.

Эта тотальность говорит о том, что на Грудинина работает государство. По состоянию на 2018 год в России больше ни у кого нет ресурсов, чтобы так качать.

Причем я говорю не только о денежном ресурсе, но и о человеческом. Это требует огромного количества квалифицированных интернет-специалистов, выстроенных в понятную систему. Даже если это совхозник-миллиардер, такой системы у него просто быть не может, потому что на рынке в открытом доступе она не продается.

— Возможно ли было купить ее, например, у зарубежных политтехнологов?

— У иностранных политтехнологов ее попросту нет. Интернет-армия, как реальная армия, постоянно требует ресурсов, если она даже и не воюет. Ей также надо платить зарплату. Нельзя прийти за ней к иностранному политтехнологу, так как ему ее незачем держать.

— Сколько уходит времени на создание такой армии?

— На это уйдут годы. Российская власть строила систему даже не с 2012 года, лет десять точно. Просто последние шесть лет были решающими. За несколько месяцев ее точно создать нереально.

За считанные месяцы выстроить такую систему, как у Грудинина, невозможно, уверен эксперт Фото: Александр Мамаев © URA.RU

— Вы говорите, что государство «накачивало» Грудинина. Но при этом на федеральных каналах мы его не видели.

— Поначалу Грудинин на федеральных каналах был, он из телека исчез сравнительно недавно. Мне кажется, здесь имеет место быть некий эксперимент. Понимаете, телевизор менее управляем, чем интернет. Люди увидят человека в телевизоре и запоминают его до самых выборов. В интернете же картинка меняется постоянно. Можно включить и выключить. Вспомним Михаила Прохорова. Он был повсюду, а потом, как будто кто-то нажал кнопочку выключения.

— Были ли очевидные проколы в кампании Грудинина, которые доказывали, что его кандидатуру накачивало государство?

— Например, были проколы на местных уровнях. Работали, очевидно, федералы, которые не знают местной специфики. Так, они называли Красноярский край областью, а Южно-Сахалинск — приморским городом.

— Как менялось в соцсетях отношение к Грудинину по ходу кампании?

— Если каждый день мне будут рассказывать о человеке, какой он хороший, меня это достанет. Любая массовая агитация вместе с ростом узнаваемости подкачивает антирейтинг. Но есть такая вещь, как медовый месяц. Когда появляется свежий кандидат, у него все хорошо в этом плане. Но этот эффект краткосрочный.

Любой политтехнолог понимает, важно, чтобы медовый эффект не кончился до выборов. У Грудинина это как раз и произошло, когда первое очарование как великолепным управленцем и политическим лидером прошло, и из всех щелей полезли волнующие подробности про счета, дома за рубежом, жизнь на две семьи.

— Когда наступил переломный момент?

Пользователи начали ненавидеть Грудинина еще до того, как начались выборы Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Это было начало февраля. Однозначно произошло с чьей-то подачи. Из всех щелей полезли всякие неприятные вещи. Причем и от тех, кто раньше обмазывал Грудинина медом. Видимо в какой-то момент докачали рейтинг до нужных величин и, чтобы не переборщить, решили все переиграть. Ситуация для кандидата стала не сахарной.

Хочу обозначить важный момент: выборы кончатся, а все то, что в процессе на Грудинина вскрылось, оно останется. Сейчас, понятно, у него иммунитет до 18 марта. Но после выборов я не уверен, что у него это счастье сохранится.

— Смешные мемы с Грудининым, которые появлялись в разных пабликах — это тоже часть системной кампании?

— Первая задача любого мема — это узнаваемость. Мемы однозначно качают, причем с двух сторон. Есть мемы, которые централизовано вбрасываются. А есть история с народным творчеством. Оно где-то всплывает, и его также начинают качать. То есть «небесные отцы» не только генерируют контент, но и подбирают пользовательский, сортируют и раздают по всем окрестностям.

— А можете привести пример мема, который качало государство?

— Вся тема про клубнику, все картинки и видео, однозначно спущена сверху. Это домашняя заготовка, с которой стартовала история.

— Через полгода в Екатеринбурге пройдут выборы в гордуму. Какие советы дадите кандидатам?

— Дам два совета. Первый — не игнорировать интернет. Даже если ты там не работаешь, то мониторить надо. Второй совет — не надо лезть в интернет без четкого понимания как это работает. Когда человек вкидывает туда какие-то ресурсы, они просто уходят в никуда.

Выборы президента России пройдут в воскресенье, 18 марта. За пост борются восемь кандидатов: самовыдвиженец Владимир Путин, Павел Грудинин от КПРФ, Владимир Жириновский от ЛДПР, Ксения Собчак от «Гражданской инициативы», Сергей Бабурин от «Российского общенародного союза», Максим Сурайкин от «Коммунистов России», Григорий Явлинский от «Яблока» и Борис Титов от «Партии роста».