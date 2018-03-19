Крымская весна в Екатеринбурге прошла в формате «ночной вечеринки»

00:31 19 марта 2018 0

Крымская весна в Екатеринбурге прошла в тепле и комфорте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пожалуй, самый комфортный митинг за присоединение Крыма к России, прошел в воскресенье, 18 марта, в Екатеринбурге. Запланированную изначально как уличную акцию — на Плотинке со сценой и под диджейские сеты — к вечеру перенесли в холл жилого комплекса «Главный проспект», принадлежащего бизнесмену Олегу Гусеву. Подобный митинг на Урале первым провел Челябинск — там гуляли на улице еще днем.

Губернатор завел молодежь и трижды прокричал с ней «Урал и Крым вместе!» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пройти на мероприятие можно было через центральный вход — тот самый, который ведет в открывшийся штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Здесь собрались члены свердловского правительства, не разъехавшиеся сегодня по территориям — в числе присутствующих оказались спикер Заксобрания Людмила Бабушкина, министр природы Алексей Кузнецов, глава Госжилстройнадзора Алексей Россолов, вице-губернатор Павел Креков, замглавы администрации губернатора Евгений Гурарий и директор департамента внутренней политики Антон Третьяков.

На вопрос, почему все знаковые персоны одеты «не по форме» (не в строгие костюмы), один из них разоткровенничался: «обещали, что будем стоять на улице, а потому все в срамном и исподнем — чтобы теплее было». Кто-то тут же посочувствовал: «раз уж оказались в тепле, между современным искусством и ювелирным магазином — можно было бы и мартини с оливкой организовать».

Впрочем, от настроения «клубной вечеринки» участников митинга отделяли не только внешний вид «горных туристов» и «сухой закон», но и сама праздничная программа.

Бабушкина попыталась ухватить внимание молодежи, и вначале даже получилось Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Началась она с выступления молодежного коллектива, спевшего «Россия, Россия — в этом слове огонь и сила/ В этом слове победы пламя / Поднимаем России знамя». Следом послушали российский гимн, которому подпевал только глава администрации Владимир Тунгусов, и перешли к поздравительным речам. «От всей души поздравляю вас с праздником! Несмотря на не очень теплую погоду, мы собрались, чтобы вместе встретить это уникальное событие, „Крымскую весну“. Сегодняшний праздник совпал с днем выборов президента России. И я благодарю вас, всех, кто пришел на голосование, за вашу ответственность, за вашу гражданскую позицию», — сказал губернатор Евгений Куйвашев и с собравшимися трижды проскандировал «Урал и Крым вместе!».

Выступавшая после главы региона Людмила Бабушкина тоже начала было зажигать собравшуюся молодежь, не произнося, а выкрикивая свою речь, будто стояла на Плотинке, а не в большом зале. Но затем спикер перешла к длинной череде похвалы уральцам, заговорила про крымские энергосистему и аэропорт, чем сбила весь настрой и ритм, потеряв внимание толпы.

Послушав «Севастопольский вальс» в исполнении хора, губернатор покинул праздник, оставив молодежь и VIP ликовать под речи малоизвестных выступающих. Чуть дольше на митинге пробыли глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, секретарь свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий, лидер фракции «Единая Россия» в Заксобрании Елена Чечунова, а также сопредседатели штаба кандидата в президента России Владимира Путина — Жанна Рябцева, Александр Левин и Сергей Воронин.

Среди единороссов в холле «Главного проспекта» комфортнее всего чувствовал себя Серебренников (справа) — только ему по карману квартира в этом ЖК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

VIP обсудили принадлежность к происходящему взирающего на все с трехметровой высоты бронзового Петра Первого и вспомнили, что тот лишь предпринимал попытки присоединения, но оба крымских похода провалились. После этого стоявший рядом с Жанной Рябцевой Валерий Басай предложил впредь проводить массовые акции в холле «Главного проспекта». «Высокие» гости тут же пошутили над «главным кассиром» свердловских «единороссов» Александром Серебренниковым — мол, тот бы «сразу купил здесь квартиру, чтобы далеко не ходить и потому что единственный из собравшихся, кто может себе это позволить».

Спустя полчаса после начала мероприятия представители политического истеблишмента, стоявшие поближе к выходу, начали разбредаться. «Закончится все — приходи», — бросил Рябцевой уходя с мероприятия Тунгусов. «Что закончится?» — удивилась Рябцева, но так и не узнала, куда ей стоило приходить, поскольку чиновник скрылся.