«В Пермском крае было заявлено много идей, которые не реализуются»

08:42 27 марта 2018 0

Максим Решетников уверен, что российским регионам до сих пор мешает развиваться их закрытость Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Губернатор Пермского края Максим Решетников за год работы провел ревизию всех обещаний своих предшественников, что-то прекратил, что-то переформатировал. Появились и новые инициативы. В интервью агентству он объяснил, что хочет менять в экономике, каким видит развитие земляков и к чему ведет край в ближайшие пять лет. И позже. Ранее мы рассказали о взгляде главы Прикамья на региональную политику и о личном отношении Решетникова к «пермскому периоду» своей карьеры.

Владимир Путин одним из первых узнал будущее пермской набережной Фото: пресс-служба губернатора Пермского края

— Вопрос по громкому проекту реконструкции набережной Камы с переносом железной дороги, который вы анонсировали в прошлом году в день приезда Владимира Путина. Кто-то из общественности принял эту идею, кто-то покритиковал… А что с проектом сейчас?

— Проект развивается. Причем достаточно активно. Другой момент, мы мало об этом говорили, и не даем утечек информации. Но в Фестивальном доме на эспланаде представили жителям план комплексного преобразования набережной и прилегающей территории. Сейчас идут градостроительные проработки. Понимаете, в чем дело… В Пермском крае было заявлено очень много идей, которые не реализуются. И мне не хотелось бы подобным «прожекторством» заниматься.

— Какие-то конкретные решения уже приняты?

— Уже понятно, что будет северный железнодорожный обход города, который решает массу вопросов. Речь уже даже не столько о набережной… Северный обход, как это ни парадоксально звучит, решит вопросы развития всего севера края и вывоза оттуда того большого объема производимой продукции. Через нынешнюю железную дорогу эту проблему не решить из-за существующих ограничений. И железнодорожники понимают все моменты, которые возникают. В этом году идет проектирование.

Жители действительно могут прийти в Фестивальный дом и посмотреть, что власти собираются сделать с Пермью в ближайшем будущем Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

— Деньги на это есть?

— Средства запланированы на конец 2019-го года, 2020 год, а дальше уже идет стройка. И деньги предусмотрены в инвестпрограмме РЖД. Это, наверное, один из самых больших итогов минувшего года. Не буду сейчас пока говорить о конкретных суммах… Хотя по этому проекту они понятны.

Кстати, мы вместе с руководством РЖД попросили все-таки сделать мост совмещенным — и железнодорожным, и автодорожным. Сначала появилась эта идея, потом вроде бы ответили «нет»… Теперь вернулись к тому, с чего начали: давайте все-таки посмотрим, можно ли совместить. В перспективе это даст нам возможность создать северный автомобильный обход города и замкнуть кольцо. И улучшить транспортную доступность.

— Получится это сделать быстро?

— Мост — ближайшая пятилетка, а северный автомобильный обход города — следующая. Это не ближайший проект.

— А что будет с набережной Камы?

— Сейчас у нас готовится концепция по использованию площадки завода имени Шпагина. Используем наработки городского проекта «Первогород». Если мы поймем, что в ближайшее время никаких ограничений не будет, то сможем приступить к сворачиванию железнодорожного сообщения на участке Пермь-I — Пермь-II.

Параллельно ведем оценку относительно запуска трамвая вдоль набережной. Смотрим, какая там экономика, какой будет пассажиропоток… Ждем предложений. Ну и конечно, нужна транспортная схема, временная на период реализации проекта. Важно разобраться, как будет выглядеть трамвай на набережной с точки зрения градостроительства. Там ведь насыпи, и остается вопрос, что с ними делать… Думаю, нам нужно еще пару месяцев, чтобы мы уже более зрелое видение представили.

— Есть ли у вас понимание, как можно повысить благосостояние жителей Пермского края? И можно ли?

— Можно. Есть два направления. Первое — повышать качество социальных услуг. Это то, что мы должны делать. То есть — эффективное расходование бюджетных средств, хорошие медицина и образование, нормальные дороги, комфортная городская среда, газификация… А второе — конечно, создавать рабочие места. Если будет много рабочих мест, то будет расти и заработная плата. Параллельно надо вкладывать в образование людей, особенно молодежи.

Сегодня очевидно: бОльшие навыки — бОльшая заработная плата. Ничего в этом нет — секретов я не раскрыл.

Ну, а как все это сделать — вот это уже задача.

Решетников сразу вступил в тесный диалог с промышленниками и объехал все крупные предприятия Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

— А есть ли у Пермского края явные преимущества в экономике?

— У нас есть очень мощное преимущество — мы сейчас находимся на этапе активного роста. Темп роста промышленного производства — 4,4% за год. Уверен, мы и в этом году получим рост. Сейчас вводим в работу новое производство «Еврохима». А есть еще заказы оборонно-промышленного комплекса, новые инвестиции. Лесозаготовка, небольшие машиностроительные предприятия работают… Это не значит, что нет проблем. Есть, на ряде предприятий. Мы их знаем и занимаемся. Что-то удается решить, что-то, может быть, нет.

— Экономические риски Прикамья каковы?

— Конечно, наши минусы связаны с инфраструктурой. Да, с аэропортом вопрос решили. Но теперь нужны рейсы. Ну вот гостиниц нет.

Второй момент: есть проблема, может быть, в наших головах… Я все же думал, что за 25 лет, за 30 мы изжили фактор закрытого города. Но нет, не до конца. Вот в Арабских Эмиратах, где я был с бизнес-миссией, я посмотрел презентации… Нам есть куда двигаться.

— «Закрытость» — именно пермская проблема?

У Перми скоро 300-летний юбилей — губернатор готовится, но всех планов не раскрывает Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

— Наверное, это в целом региональная проблема всей страны. Нам надо интегрироваться во внешний мир. Нам нужно больше контактов, нам нужно больше сюда привозить инвесторов, показывать им наши возможности. Нам нужно больше ездить, делать качественные презентации… Источник нашего благосостояния будет в нашей открытости, в активном привлечении инвестиций. Мы сами должны активно идти на западные рынки. Да и на восточные. На внешние рынки в принципе. Это нас вытянет.

— А если пермяки, выйдя на «внешние рынки», не вернутся обратно?

— Да, есть эти риски. Но если мы сами не будем «выходить», то мы тогда никого и не «затащим». Нам действительно нужно существенно улучшить «внутреннее» качество жизни, среду в регионе. Мы должны решить вопросы, в первую очередь, со здравоохранением и комфортной городской средой. Нам нужны уютные города! И подняв уровень жизни здесь, нам будет проще быть открытыми. Потому что меньше будет желания уехать. Будет ощущение, что

здесь что-то происходит, что-то меняется. И даже если чего-то нет сегодня — завтра это может появиться.

Но чтобы двигаться вперед, колеса крутить надо постоянно.

— Вы успели побывать на многих территориях Прикамья. Сложилось ли понимание, какие из них наиболее сложные? А у каких есть реальные перспективы развития?

— Простых территорий, где нет проблем… таких нет. А где идет интенсивное развитие? На самом деле точки роста есть везде. Везде! Если начнешь перечислять — поймешь, что кого-то забыл. Пермская агломерация будет активно развиваться… Соликамск, Губаха, Березники… Вот в Лысьве — производство эмалированной посуды. На экспорт, причем инвестор ставит задачу выйти на европейский рынок. В сельскохозяйственных районах всюду фермы строятся. Деревообработка — важная сфера. Нефтяники, разумеется. Они сейчас стараются ограничить добычу, но у нас очень эффективно работает система «ЛУКОЙЛа». Кунгур — вот еще важная точка роста. И много чего еще мне нравится. Другой момент — при наличии точек роста их надо развивать, стимулировать.

— А что касается Перми — вы довольно часто упоминаете важность 300-летнего юбилея, который приходится на 2023 год. Как считаете, получится привести город в порядок за пять лет?

— Получится. Мы сейчас пойдем «по кварталам»: на каждый — есть план. Вопрос по финансам… В течение ближайших двух-трех месяцев мы его закроем. И есть у нас ряд проектов.

Проектов сейчас в принципе больше чем людей, которые могут их качественно реализовать.

Многие нам «на вырост», что говорится. Но заранее я о них пока говорить не буду. Хочу показывать реальные результаты.