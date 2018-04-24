Негосударственные пенсионные фонды собираются уничтожить

15:35 24 апреля 2018 0

Россияне рискуют потерять все то, что накопили на старость Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Социальный блок правительства ставит своей целью ликвидацию негосударственных пенсионных фондов (НПФ), в которых аккумулировали свои накопления более половины всех жителей страны. Такое мнение в интервью «URA.RU» высказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Константин Угрюмов. Он пояснил, что чиновники «пытаются вообще уничтожить накопительный компонент пенсионной системы».

Государство хочет иметь доступ к пенсионным накоплениям россиян, говорят эксперты Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Угрюмов отметил, что в системе, которую лоббирует социальный блок правительства, «никакие частные фонды не нужны». «Останется только Пенсионный фонд России (ПФР) — такой большой денежный мешок, который будет все распределять. Поэтому сейчас все делается для того, чтобы вернуть средства, аккумулированные в НПФ, в государственную систему, как это было в СССР. Однако мы помним, что прежняя система рухнула, поскольку ее основной смысл был высасывание денег из экономики», — считает Угрюмов.

Он также назвал «абсолютным враньем и глупостью» мнение, что негосударственные фонды якобы не показывают никакой доходности: «Безусловно, есть фонды, которые работают не очень хорошо. Но это вопрос конкуренции. Однако существуют и те, кто третий год подряд демонстрирует доходность значительно выше уровня инфляции».

По данным ПФР, более половины россиян перевели пенсионные накопления в негосударственные пенсионные фонды. Пенсионные средства, аккумулированные в фондах, составляют 50,4% от общего объема накоплений.

По мнению гендиректора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, россияне, которые перевели свои накопления в НПФ, «очень рискуют».

«Если частный фонд завтра прогорит, то это будут только ваши проблемы, государство не дает никаких гарантий компенсации утраченных средств. Основные причины нестабильности НПФ две.

Во-первых, некоторые из таких структур имеют отношение к мошенникам, во-вторых, люди доверяют им свои деньги на очень длительный срок — на 30-40 лет. За этот период многое может случиться — например, радикально поменяются экономические реалии», — пояснил «URA.RU» Журавлев. Именно поэтому, констатировал эксперт, подорвать доверие к НПФ при желании достаточно просто.

«Однако альтернативы не существует: дело в том, что Пенсионный фонд России является „фондом“ только по своему названию. Он занимается исключительно распределением средств, но не их инвестированием. Это по закону не входит в перечень задач организации», — отметил собеседник агентства.

Сохранить свои пенсионные накопления — головная боль всех россиян Фото: Pixabay

Финансовый аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин напомнил «URA.RU», что некоторое время назад соцблок правительства во главе с вице-премьером России Ольгой Голодец и министром труда и социальной защиты Максимом Топилиным лоббировал отмену накопительной части пенсии, которая перечислялась в НПФ и в итоге была «заморожена». «Из-за плохой демографии количество пенсионеров неуклонно растет и даже этой „заморозки“ перестает хватать для компенсации дефицита бюджета ПФР, а значит — есть предпосылки для увеличения трансферта из федерального бюджета для его покрытия», — пояснил «URA.RU» Нигматуллин. Он подчеркнул, что ему, как участнику российской пенсионной системы, несомненно, хотелось бы «разморозки» накоплений в НПФ: «Ликвидация негосударственных фондов в пользу ПФР окажется ничем иным как экспроприацией частной собственности».

Как заявил «URA.RU» директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин, в условиях конфронтации с Западом «наметился общий тренд на огосударствление экономики»: «На рынке ПНФ сосредоточены приличные средства, поэтому государство хочет иметь к ним доступ. Соцблок правительства в данном контексте является лишь оператором принятых решений. Однако представители рынка НПФ правы — государство действительно намерено сконцентрировать все основные ресурсы в своих руках».