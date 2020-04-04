Педиатр с Урала: «Мы ходим по вызовам, боясь заразиться коронавирусом»

Врач рассказывает, что на вызовах он защищен только маской Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

В условиях эпидемии коронавируса жизнь медиков сильно изменилась: в поликлиниках пусто, врачи ходят к пациентам на дом и каждый день получают новые указания по поводу COVID-19. Но есть и хорошие новости — карантин дал неожиданный эффект: в Екатеринбурге резко упала заболеваемость ОРЗ и гриппом. Как живут и работают рядовые уральские врачи — в интервью педиатра, попросившего сохранить его инкогнито.

— Как сейчас обстановка «на земле»? Вызовов много?

— В предыдущую неделю, пока карантина еще не было, вызовов было очень много — прямо завал! Плюс был переход от приемов в поликлинике к работе по вызовам, и был большой вал обращений. Понедельник тоже был тяжелый, а далее число вызовов стало заметно уменьшаться. Дети, не скажу, что совсем, но в общей массе гораздо реже стали болеть ОРЗ и гриппом.

— Чем вы это объясняете?

— Разобщенность очень сильно помогает.

Не болеют так много, потому что все сидят по домам — мы сразу это почувствовали.

Впрочем, это общеизвестно: мы постоянно наблюдаем эту картину по гриппу: как только он начинается (в школе или садике), если не закрыть на карантин — случаев будет много. А как только группу или класс закрыли — все, распространение инфекции сразу останавливается.

К пациентам, не входящим в группу «подозреваемых» на COVID врачи ходят просто в масках. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Как оцениваете продление карантина до конца апреля?

— С эпидемиологической точки зрения это хорошо. Но, с другой стороны, мы понимаем, какой удар это наносит по экономике, по людям.

— URA.RU сообщало, что в Свердловской области создана объединенная база лиц, приехавших из-за рубежа. Довелось уже столкнуться, работать с ней?

— Насчет базы не знаю, а списки приехавших нам спускают постоянно. Бывает, по несколько раз одни и те же адреса. Мы должны их «отработать» — наблюдать таких людей в течение 14 дней. Звоним, спрашиваем о состоянии, ходим на дом — берем мазки из горла или носа.

— Не страшно идти на адрес к такому пациенту? Ведь это может быть носитель коронавируса?

— Первые дни врачи сами были в шоке. Но постепенно привыкаешь: если постоянно об этом думать, с ума сойти можно. Поэтому мы просто выполняем свою работу.

— Какие-то средства защиты вам выдают?

— Выдают одноразовый халат, одноразовую шапочку, одноразовую маску, очки (они не одноразовые, но обрабатываются). Это когда идем на вызов к контактным — к тем, кто общался с людьми, госпитализированные с подозрением на коронавирус или кто сам прилетел из-за границы. А ко всем остальным идешь просто в одноразовой маске.

— Дают ли какие-то специальные препараты в целях профилактики, чтобы не заразиться COVID-19?

— Мои знакомые педиатры из Москвы рассказывали, что там медики для профилактики пьют плаквенил (противомалярийный препарат). У нас его вообще нет — ни в одной аптеке. У нас вообще никаких препаратов для профилактики врачам не предусмотрено — пока, во всяком случае, никакой информации на этот счет не было. Конечно, мы боимся. Идешь на прием к больном с ОРВИ или гриппом и думаешь: «А вдруг это коронавирус?» А у тебя из средств защиты — только маска.