Пермские инсайды: мэры забыли про коронавирус

Проблемы самоизоляции Коллаж: URA.RU

Пермские мэры забыли про коронавирус, на омбудсменов давят через общественников, а работники одного из заводов отказались работать. Также в свежих «Инсайдах»: владельцы спортцентров игнорируют указы губернатора.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Партийцы не верят в Репина

Желанию владельца многопрофильного холдинга «Сатурн-Р» Александра Репина выдвинуться в губернаторы от одной из системных парламентских партий (КПРФ, ЛДПР или СР) пока не суждено сбыться. Репин, как говорят, готов оказать матпомощь партии, которая его выдвинет. Но последние не спешат. Причина — в непостоянстве владельца «Сатурн-Р». Его знают, как человека, который может легко пренебречь достигнутыми договоренностями. Пример тому — история со строительством школы в пермском микрорайоне «Арсенал», который возводит «Сатурн-Р». Сначала холдинг Репина подписал с властями соглашение и обязался безвозмездно передать школу муниципалитету. А сейчас заявляет, что этого не было и просит у властей выкупить школу за бюджетные деньги. «Оппозиционные партии опасаются, что выдвинут Репина кандидатом в губернаторы, помогут ему пройти муниципальный фильтр. А потом он снимется с выборов», — говорят инсайдеры. И так одна из партий останется без кандидата. Партийному руководству это вряд ли понравится. Поэтому слухачи сомневаются, что Репин выдвинется от одной из парламентских партий.

Пермские мэры забыли про коронавирус

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Главы территорий в Пермском крае думают, как обеспечить явку на голосование по поправкам в Конституцию. Слухачи утверждают, что многие из них так увлеклись агитацией, что совсем забыли про борьбу с коронавирусом. Этим, вероятно, и объясняется резкий скачок заболевших в ряде территорий. Время поджимает, и мэры сейчас из кожи вон лезут, чтобы придумать, как затащить людей на избирательные участки

Мэр Березников распускает слухи, чтобы выслужиться перед губернатором

Поговаривают, будто мэр Березников Сергей Дьяков пытается выслужиться перед врио губернатора Дмитрием Махониным и новым руководством Корпорации развития Пермского края. Эта компания отвечает за стройку в Березниках. Мэр рассказывает местным жителям, что достраивать брошенные застройщиками в новом микрорайоне дома приглашают крупные строительные компании Пермского края. «На самом деле никто со строителями переговоров не ведет. Да им это и неинтересно — стоимость контрактов слишком низкая, чтобы те пришли на проблемную площадку. Дьяков понимает всю сложность ситуации, но ему нужно как-то выкручиваться перед жителями аварийных домов. Таким образом он еще и пытается заработать себе политические очки», — сказал инсайдер.

Пермские власти давят на омбудсменов через общественников

Инсайдеры утверждают, что недовольные деятельностью двух омбудсменов краевые власти давят на уполномоченных через общественников. Речь идет об уполномоченном по правам человека Павле Микове и уполномоченном по правам ребенка в крае Светлане Денисовой. К последней накопилось больше всего вопросов. Якобы Денисова проявляет крайне низкую активность в решении ряда острых вопросов, касающихся прав детей. «В правительстве назревает недовольство работой Денисовой. А Миков — напротив, часто слишком активен и многое себе позволяет в вопросах взаимодействия с краевой властью. Более того — проводит собрания пермяков в условиях коронавируса, когда у властей задача — добиваться снижения заболеваемости. Вот и решили надавить на обоих омбудсменов с помощью общественников», — считает источник.

Работники пермского завода отказались работать

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Источники сообщают, что руководство предприятия «Редуктор-ПМ», которое занимается двигателями для вертолетов, предложило своим сотрудникам на период пандемии два варианта работы. В первом случае людям предложили уйти на карантин и получать на треть меньше, либо приходить на работу, но получать зарплату в двойном размере. «Начальство думало, что работники решат заработать и массово пойдут на работу. Но нет, все вышло наоборот. Люди решили ничего не делать и за это получать меньше», — говорит инсайдер.

Пермские спортивные комплексы продолжают работать, несмотря на запрет

Поговаривают, что многие спортивные залы и кинезиоцентры уже открылись и принимают посетителей. И это несмотря на то, что в регионе действует прямой запрет на их работу. «Просто все это происходит подпольно. Они рассылают сообщения своим постоянным клиентам или обзванивают избранных. Говорят, что открылись и просят об этом никому не сообщать», — говорит источник. Причем, некоторые открылись уже больше месяца назад, еще до того, как в регионе стали действовать первые послабления режима самоизоляции.

Для пермяков устроят два голосования в один день

1 июля, в день голосования по поправкам в Конституцию, на избирательных участках Пермского края людям будут выдавать и второй бюллетень-опросник — чтобы выбрать города, которым стоит присвоить звание «Город трудовой доблести». В начале этого года краевой парламент уже направил в Москву просьбу присвоить такое звание Перми, Лысьве и Кизелу, теперь же пермякам предложат озвучить свое мнение по этому поводу.

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