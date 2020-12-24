Свердловские политики заработали популярность на пандемии

Мониторинг упоминаний выполнялся с помощью сервиса аналитики социальных медиа Youscan Фото: Владимир Жабриков

В пандемию самым обсуждаемым в СМИ и соцсетях свердловским министром стал возглавляющий здравоохранение Андрей Карлов. В течение года его упоминали 718 раз. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного URA.RU с помощью сервиса аналитики социальных медиа Youscan.

Любопытно, что на верхней строчке Карлову удалось обосноваться менее, чем за пять месяцев — именно столько он занимает свой пост. Такой всплеск упоминаемости неудивителен. Министр разбирался во многих проблемных историях: проводил проверку после жалоб качканарских медиков на невыплату ковидных денег, выяснял причины массовой смерти пациентов с коронавирусом в Каменске-Уральском, ездил на встречу к врачам ЦГКБ №1 Екатеринбурга. Они конфликтовали с руководством. Также о Карлове говорили в связи с пересчетом заниженной статистики по смертности от COVID-19. Сам Карлов отказался комментировать URA.RU свое первое место в рейтинге, посчитав это нескромным.

Карлов с большим отрывом лидирует в рейтинге упоминаемости свердловских министров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Очки на пандемии заработала и министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова. В течение года ее упоминали в СМИ и соцсетях 374 раза. «Новость очень неожиданная и важная одновременно, поскольку показывает актуальность деятельности министерства. В 2020-м получилось достичь баланса между тем, что делает министерство в рамках исполнения поручений и реализации инициатив губернатора Свердловской области, особенно в части поддержки малого и среднего бизнеса и самозанятых, и того, как информируются об этом жители Свердловской области», — прокомментировала Виктория Казакова.

Судя по повестке, она активно рассказывала об антикризисных выплатах из бюджета самозанятым и предпринимателям. Также она комментировала запуск в регионе двух проектов — Business-Data и краудинвестинговой платформы «ВДело». Первый призван повысить уровень жизни в небольших городах. Сервис анализирует уровень жизни в том или ином населенном пункте, выявляет нереализованный спрос и помогает бизнесменам открывать новые предприятия по франчайзингу. Платформа «ВДело» объединяет на одной площадке предпринимателей и инвесторов и помогает местным компаниям привлекать в свое дело дополнительный капитал.

Третье место с показателем 234 упоминания — у министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной. Она выступала на открытии одного из самых громких культурных мероприятий года — «Ночи музыки-2020». Оно состоялось, несмотря на пандемию. Также Учайкина рассказывала о финансовой поддержке театрально-концертных организаций в период пандемии и давала комментарии по поводу ухода из «Коляда-театра» его руководителя Николая Коляды.

У Карлова — 718 упоминаний, у Виктории Казаковой — 374, у Светланы Учайкиной — 234 Фото: Дмитрий Циулин

«Итоги рейтинга показывают, что в такой напряжённый год, каким стал 2020-й, люди тянутся к культуре. Я думаю, это подтверждает: в непростых условиях, в которых мы оказались, культура и искусство стали для многих свердловчан вдохновением, поддержкой, вселили надежду и веру в лучшее, подарили по-настоящему положительные эмоции», — сказала Светлана Учайкина. Она заявила, что старается быть открытой, презентую культурные инициативы. А их в этом году было немало: мероприятия в рамках Года Е.П. Родыгина, открытие уникального музея «Свердловск: говорит Москва», а также модельных библиотек, дворцов культуры и кинотеатров.

Во время пандемии коронавируса набрали популярность министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков. Он успокаивал таксистов, бастующих против установки в машинах защитных экранов. Министр образования Юрий Биктуганов, занявший четвертую строчку, рассказывал о дистанте в школах и продлении каникул в связи с коронавирусом. Наконец, замыкает пятерку министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков. Многие СМИ упоминали его в материалах про скандал с ЖК «Гринвуд». Дольщики жилого комплекса жаловались, что министр подписал акт сдачи здания в эксплуатацию, когда оно фактически было не готово.

Рейтинг упоминаемости свердловских министров в СМИ и соцсетях

Наименее обсуждаемы в СМИ — Бахтерев, Козлов и Мамонтов Фото: Дмитрий Циулин

(В рейтинге не учитывались и. о. министра финансов Свердловской области Александр Старков и и. о. министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Сергей Зырянов)

Политолога, директора Центра европейско-азиатских исследований Андрея Русакова такой ТОП-5 министров не удивил. «Это показывает социально-экономические реалии уходящего года. Упоминаемость господина Карлова была логична в силу ситуации с пандемией. И, разумеется, внимание к этой теме и сопряженные с ней медицинские вопросы были на первом месте. Еще была замена одного министра (Андрея Цветкова — прим. ред.), на другого, что, естественно, вызвало повышенное внимание СМИ к этой теме, к принимаемым управленческим решениям в сфере здравоохранения», — поделился своим мнением с URA.RU Андрей Русаков.

Он отметил, что и в более благоприятные времена министры здравоохранения занимали первые и вторые строчки рейтингов цитируемости. Это связано с тем, что тема медицинской помощи так или иначе касается практически каждого жителя региона. С пандемией и сложной ситуацией в экономике политолог связывает и популярность Виктории Казаковой. Кроме того, именно она курирует институты развития, которые в этом году реформировались.

А попадание в ТОП-3 Светланы Учайкиной для Русакова стало неожиданностью: «У нас министр культуры явно никогда не была ньюсмейкером. В этом году я тоже не помню каких-то глобальных изменений в информационной повестке. Разве что состоялось открытие центра „Эрмитаж-Урал“, но внимание к этой теме было сниженным в силу ковидных ограничений. Возможно, Светлане Учайкиной просто приходилось комментировать вещи, связанные с уходом сектора культуры в систему ограничений и выхода из них».

Эмоциональная окраска упоминаемости свердловских министров

Мамонтов и Смирнов чаще других свердловских министров упоминались в негативной повестке Фото: Дмитрий Циулин

Если рассматривать упоминания в СМИ и соцсетях в разрезе эмоциональной окраски, то на первом месте по негативной повестке — региональный министр экономики и территориального развития Денис Мамонтов. Он комментировал тревожную ситуацию в экономике, рост безработицы и снижение доходов населения. Получить комментарий самого Мамонтова не удалось — он находится в отпуске.

По мнению Русакова, возможно, на Мамонтова просто спроецировался негатив из-за сложной экономической ситуации, в которой оказался малый и средний бизнес. Предприниматели ждали поддержки со стороны руководства региона и не получили ее в той мере, в которой рассчитывали. «Фактически рычагов воздействия на социально-экономическое развитие региона у Мамонтова нет в силу того, что у государства практически нет собственности. Все частное. Он может влиять, только предлагая какие-то управленческие решения политического плана, связанные с налоговым администрированием, а также воздействовать с точки зрения инвестиционной привлекательности», — отметил Русаков.

На втором месте — министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. Он ездил к жителям Нижних Серег, пострадавших из-за потопа, а также упоминался в нескольких мусорных скандалах. Пресс-секретарь Смирнова Инна Зотина отказалась предоставлять комментарии URA.RU.

Несмотря на пандемию, вообще удалось избежать упоминаний в негативной повестке Виктории Казаковой, министру социальной политики Андрею Злоказову министру внешнеэкономических связей Василию Козлову, а также министру АПК и потребительского рынка Артему Бахтереву.