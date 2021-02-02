Путин показал, как власть ответит на главный козырь оппозиции

Владимир Путин предложил ответить оппозиционным ресурсами в соцсетях «хорошим контентом» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин обозначил причину, по которой государственные медиа проигрывают борьбу за молодежь в соцсетях. Во время встречи с российскими учителями глава государства признал, что оппозиция талантливо подает свой контент, чего не хватает площадкам с менее радикальными взглядами. Затем Путин предложил, как можно решить проблему. Но чтобы добиться результата, власти придется пойти на системные изменения в информационной политике, считают собеседники URA.RU в политтусовке.

2 февраля Владимир Путин провел онлайн-встречу с лауреатами конкурса «Учитель года». Во время беседы президент отметил, что педагогам сегодня приходится конкурировать с множеством источников информации, из которых дети черпают знания. «Насколько они авторитетны — это другой вопрос, но подача, как правило, идет очень ярко, можно сказать, талантливо. Совсем не значит, что контент, содержание, является достоверным, но те, кто информацию старается продвинуть, они делают это умело», — сказал Путин.

Президент обсудил с российскими учителями проблемы соцсетей Фото: Kremlin.ru

Что за источники информации имел в виду президент, стало понятно после вопроса от учителя математики из Адыгеи Сергея Левченко. Тот пожаловался Путину на популярность соцсети TikTok, где дети «могут встретиться с некачественным, вредоносным контентом». Глава государства был с ним единодушен: «Для тех людей, которые организуют этот вид деятельности, для них это бизнес. […] Плевать они хотели, что тот или иной контент наносит какой-то ущерб категории людей, на которых он направлен».

По мнению Путина, информационные платформы «начинают управлять сознанием» пользователя, подбрасывая ему интересующий контент. Президент добавил, что реакция на это необходима. К примеру, Путин предложил заняться созданием «хорошего контента», сняв сериал по конкурсу «Учитель года». «Вы и ваши коллеги постоянно могут быть в центре внимания общества. Это ведь так интересно! Я только что перечислил: история, литература, география, биология, математика. По каждому из этих разделов можно сделать отдельную интересную передачу и программу», — сказал Путин и пообещал поговорить об этом с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым и с «коллегами из СМИ».

«Дождь» сумел стать информационным монополистом на YouTube во время митингов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Внимание президента к контенту в соцсетях объяснимо. Утром 2 февраля телеграм-канал «Незыгарь» сообщил: «В АП озабочены тем фактом того, что „Дождь“ стал информационным монополистом в YouTube. Прошедшие митинги показали следующее: Дождь — единственный телеканал, заточенный под вещание на площадке. А противопоставить ему пока нечего». Также «Незыгарь» сообщил, что президент недоволен работой медиа, «имеющихся в распоряжении власти», так как «они не создают собственную повестку, а плетутся в хвосте навязываемых тем».

Изученная URA.RU статистика подтверждает выводы телеграм-канала. YouTube-трансляции «Дождя» с несанкционированных митингов 31 и 23 января набрала 9 млн и 11 млн просмотров соответственно. Для сравнения, пятичасовой стрим Russia Today 31 января набрал 276 тысяч просмотров. ТАСС и РИА «Новости» не вели прямых трансляций с акций протестов. «Для того, чтобы работала площадка, важно иметь конкурентоспособное содержание (или способность отвлечь внимание). Но позитив зрителям малоинтересен, а в предъявлении интересного и неназойливого негатива провластные СМИ традиционно ограничены», — объяснил проблематику президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Анастасия Кашеварова подтвердила URA.RU, что хочет создать YouTube-СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По данным «Незыгаря», в сети может появиться прогосударственное YouTube-СМИ, а в качестве его создателя рассматривается экс-советник спикера Госдумы, основательница сетевого издания Daily Storm Анастасия Кашеварова. Медиаменеджер в разговоре с URA.RU сообщила что уже один-два года вынашивает идею создания YouTube-СМИ, но не вела об этом переговоров с представителями власти, как и не получала от них денег на проект. При этом Кашеварова выражает готовность помочь власти в случае необходимости.

«Чем я могу помочь, если ко мне обратятся? Отдать свои знания и умения на службу России и ее народу — а именно заняться просвещением. Чтобы наш народ никто не смог дурачить, чтобы героями нашего времени были действительно достойные люди, рассказывать про простых людей, брать интервью у простых людей, а не у тех, кто уже оскомину набил своими рожами по ТВ», — сказала URA.RU Кашеварова.

Молодежь составила значительную долю участников несанкционированных митингов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов полагает, что лучше не ограничиваться одним новым каналом, а создать сетку новых площадок (по примеру телеграм-каналов), которая будет работать на самые разные аудитории. «Когда будет создано 100-200 каналов, YouTube не сможет их все заблокировать, ведь это будет ударом по репутации сервиса. Даже если у каждого канала будет по 4-5 тысяч подписчиков, то вкупе это уже будет миллион просмотров», — объяснил Баширов.

Впрочем руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев считает, что можно создавать «сколько угодно каналов», но не получить аудиторию, сопоставимую со зрителями фильма Алексея Навального про дворец в Геленджике: «Каналы коммуникаций — это важный инструментарий, но важно создавать не просто качественный контент, а тот, который будет цеплять». По мнению Калачева, для этого потребуется снятие административных барьеров во внутриполитическом блоке Кремля. «Скорость принятия решений, количество согласований, недоверие к исполнителям — вот, что губит. Отсутствие гибкости — это серьезная проблема, когда по административно-аппаратной логике страшно брать ответственность на себя, потому что продукт могут счесть сомнительным», — считает Калачев.

Об отсутствии «повестки для молодежной аудитории» говорит и политолог Алексей Чадаев (с 2009 по 2010 год работал в управлении внутренней политики администрации президента). По мнению собеседника агентства, для ее появления необходимо переосмысление всей молодежной политики. «Когда у власти были инструменты в виде прокремлевских молодежных движений [например, „Наши“ — 2005—2013 года], то повестка, рассчитанная на массовые молодежные слои, была, как бы к ней не относились. Сейчас единственное предложение — это кадровые конкурсы. Если бы у власти была широкая повестка для молодого поколения, то медиаплощадки с соответствующим контентом возникли бы сами собой», — считает Чадаев.