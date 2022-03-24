Пермская опера открывает продажи на май Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

После рабочей недели жизнь в Перми не останавливается. В выходные можно посетить массу мероприятий, где есть возможность отдохнуть от офиса и даже научиться чему-то новому. Афиша на 25 — 27 марта в обзоре URA.RU.

Театр

Пора покупать билеты в театр Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Старт продаж на события мая объявил Пермский оперный театр — купить билеты можно с полудня пятницы. В последний месяц весны на сцене пермской оперы «Путеводитель по балету», «Свадебка» и The Second Detail, «Баядерка», «Кармен» и первый концерт Симфонического оркестра театра под управлением дирижера Миграна Агаджаняна.

Перед премьерой «Евгения Онегина», которая состоится в апреле в Оперном, пермяков 25 марта приглашают на фильм-концерт «Вокальные параллели» в частную филармонию «Триумф». Работа Рустама Хамдамова — это исследование оперы как жанра, ее природы, морфологии и мифологии, поэтичнейшее киноэссе с Ренатой Литвиновой и Эриком Курмангалиевым в главных ролях.

На ироничную комедию, посвященную российскому Серебряному веку в эти выходные, приглашает камерный театр «Новая драма». Актеры покажут свою версию встречи двух поэтов Саши (Блока) и Андрея (Белого) в пьесе «Пленные духи».

Поэзии будет посвящен и воскресный вечер в «Триумфе». В рамках проекта «Искусство поэзии требует слов!» молодые авторы поделятся своим творчеством, споют песни и прочтут стихи.

Гитара в руках мастера зазвучит в филармонии Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Концерт

Гитарист-виртуоз Валерий Дидюля даст 25 марта концерт в Большом зале пермской филармонии. Белорусский композитор, лидер группы ДиДюЛя исполняет фолк-музыку и музыку в жанре фьюжн с влиянием стиля нью-эйдж.

Выставка

Арт-пространство «Другие круги» представляет персональную выставку Анастасии Поповой «В начале марта. Где-то на Урале». Работы сгруппированы в триптихи и дуэты таким образом, что погружают зрителя в атмосферу пейзажа, продлевают видимую линию горизонта, позволяя взгляду зрителя расфокусироваться и ощутить простор, буквально войти в живописное пространство. Серия специально подготовлена к экспозиции в арт-пространстве «Другие круги» и представляет свежий взгляд художника на хрупкий и нежный мир весны.

Музей PERMM предлагает новые форматы для глубокого погружения в современное искусство для школьников и студентов — интерактивные экскурсии и арт-медиации по выставке «Она была красива как русский пейзаж», мастер-кассы по созданию и интерпретации собственных арт-объектов, мастерские по изучению концепции уличного передвижного театра «раек» и созданию истории и механизма своего театра. Активности каждый день.

Тех, кто не поится драконов, ждут в ПХГ Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Мастер-класс

Пермская художественная галерея 27 марта приглашает всех, кто любит фантазировать и придумывать невероятных существ, на очередной мастер-класс. «Будем создавать драконов в технике гравюры на картоне. Это наиболее простая техника печатной графики, освоить которую могут даже маленькие дети. Вместе с художником Анной Гарсиа создадим эскизы будущих произведений, научимся создавать печатные формы из картона, а затем отпечатаем изображения на настоящем офортном станке», — обещают музейщики.

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