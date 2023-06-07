В России автоматизируют процесс заботы о людях

Путин ответил на важный запрос жителей после начала СВО

07 июня 2023 в 20:06 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин укрепляет цифровой суверенитет России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин укрепляет цифровой суверенитет страны и намерен сохранить за Россией лидерство в сфере цифровизации госуслуг. Для этого разрабатывается платформа социального казначейства, которая автоматизирует получение пенсий, льгот, социальных выплат и другой помощи жителям страны. Так эксперты объяснили URA.RU итоги рабочей встречи президента с главой компании «Ростелеком» Михаилом Осеевским 7 июня. Особую актуальность цифровизация социальной сферы приобретает в условиях СВО. В начале встречи глава государства подчеркнул, что «Ростелеком» — крупнейший оператор связи и «интегрированный провайдер цифровых решений», компания работает по всей стране и охватывает «практически все сегменты рынка». Путин заслушал отчет Осеевского о промежуточных итогах реализации Указа «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Согласно документу, за установленный срок широкополосным доступом в интернет должно быть обеспечено 97 процентов домохозяйств. По словам главы «Ростелекома», с задачей компания справляется — только за прошлый год было подключено 900 тысяч квартир и домов. Президент РФ Владимир Путин (слева) обсудил процесс цифровой трансформации страны с главой «Ростелекома» Михаилом Осеевским (справа) Фото с сайта kremlin.ru Другое важное направление — реализация проекта «Устранение цифрового неравенства». Глава «Ростелекома» отметил, что жители малых населенных пунктов, которые получили долгожданный доступ в интернет, пользуются им активнее, чем в среднем по стране. В целом же лидером по востребованности у пользователей остаются Госуслуги. «Была внедрена новая современная высокопроизводительная версия портала, которая позволила не только увеличить количество зарегистрированных пользователей — их стало 100 миллионов, а было 70, но и масштабно увеличить ежедневную аудиторию: сейчас более девяти миллионов человек заходят на портал. Но самое главное, что многократно увеличилось количество самих услуг. Если в 2019 году их было всего 33, то на сегодняшний день — 483, и с каждым днем их количество растет», — сказал Осеевский. Статья по теме Регионы России получат технологии, как в Москве Президенту также была презентована новая платформа — социальное казначейство. Она охватит услуги Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и медико-социологическую экспертизу. Предполагается, что услуги будут оказываться дистанционно и проактивно — то есть все необходимые процедуры будут происходить без обращения пользователя. «Через „одно окно“, да? Здорово. Это просто реально людям поможет, облегчит их жизнь», — одобрил проект Путин. Внедрить платформу планируется уже в этом году. Президент укрепляет цифровой суверенитет страны, считают аналитики. Уже сегодня Россия занимает шестое место среди государств-лидеров по доступности интернета. По официальным данным, в стране насчитывается около 130 млн пользователей. При этом в сфере цифровизации государственных услуг Россия удерживает первенство. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников считает, что Путин намерен это лидерство сохранять. «С точки зрения оказания услуг населению Россия на порядок опережает большинство стран, которые называют сильно развитыми, в том числе Западную Европу и США. Для Путина важно не останавливаться на достигнутом, важно, чтобы этот процесс продолжал развиваться, чтобы мы были в «драйве» и не уходили с передовой. Путин подчеркивает важность актуальности этих услуг для населения, насколько они действительно востребованы. Чтобы это не были разработки ради разработок и освоения бюджетных денег», — поделился эксперт. За три года количество предоставляемых сервисом услуг увеличилось в 15 раз Фото: Денис Моргунов © URA.RU Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (Инсомар) Виктор Потуремский отметил, что Путин отвечает на запрос и самих жителей России, особую актуальность тема приобретает в условиях СВО. «Граждане признают успехи России в области цифровизации. Согласно опросам, запрос на развитие отрасли очень высок. Отсюда и возникает такое внимание со стороны президента. С другой стороны, после начала спецоперации цифровизация социальных услуг приобретает дополнительную важность. Растет объем качества помощи со стороны государства. Возможность получить в электронном виде статус ветеран СВО, все необходимые услуги существенно облегчает жизнь», — сказал Потуремский. Статья по теме Путин включился в гонку беспилотников С ним согласился Исполнительный директор Ассоциации компьютерных и информационных технологий Николай Комлев. Он напомнил, что были времена, когда по одному вопросу приходилось собирать справки из разных ведомств. «Информационные технологии позволяют сделать этот процесс удобнее как для государства, сократив штат в целях экономии средств, так и для населения — получения всех услуг по принципу „одного окна“. Когда не человек приходит выбивать выплаты и льготы, а государство само знает, что ему полагается и просто передает информацию из одного ведомства в другое. Это очень важно, особенно для социально незащищенных слоев общества», — пояснил эксперт. Путин понимает, что хождение по государственным учреждениям — раздражающий фактор для людей, поэтому нацелен на расширение и углубление процесса цифровизации в сфере услуг, считает председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. «Россия настолько ушла вперед, что мы уже говорим о дистанционном электронном голосовании. Надо отдать должное технической стороне вопроса: организовать такое в стране с двенадцатью часовыми поясами — это впечатляет с точки зрения технической реализации», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин укрепляет цифровой суверенитет страны и намерен сохранить за Россией лидерство в сфере цифровизации госуслуг. Для этого разрабатывается платформа социального казначейства, которая автоматизирует получение пенсий, льгот, социальных выплат и другой помощи жителям страны. Так эксперты объяснили URA.RU итоги рабочей встречи президента с главой компании «Ростелеком» Михаилом Осеевским 7 июня. Особую актуальность цифровизация социальной сферы приобретает в условиях СВО. В начале встречи глава государства подчеркнул, что «Ростелеком» — крупнейший оператор связи и «интегрированный провайдер цифровых решений», компания работает по всей стране и охватывает «практически все сегменты рынка». Путин заслушал отчет Осеевского о промежуточных итогах реализации Указа «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Согласно документу, за установленный срок широкополосным доступом в интернет должно быть обеспечено 97 процентов домохозяйств. По словам главы «Ростелекома», с задачей компания справляется — только за прошлый год было подключено 900 тысяч квартир и домов. Другое важное направление — реализация проекта «Устранение цифрового неравенства». Глава «Ростелекома» отметил, что жители малых населенных пунктов, которые получили долгожданный доступ в интернет, пользуются им активнее, чем в среднем по стране. В целом же лидером по востребованности у пользователей остаются Госуслуги. «Была внедрена новая современная высокопроизводительная версия портала, которая Президенту также была презентована новая платформа — социальное казначейство. Она охватит услуги Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и медико-социологическую экспертизу. Предполагается, что услуги будут оказываться дистанционно и проактивно — то есть все необходимые процедуры будут происходить без обращения пользователя. Президент укрепляет цифровой суверенитет страны, считают аналитики. Уже сегодня Россия занимает шестое место среди государств-лидеров по доступности интернета. По официальным данным, в стране насчитывается около 130 млн пользователей. При этом в сфере цифровизации государственных услуг Россия удерживает первенство. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников считает, что Путин намерен это лидерство сохранять. Путин подчеркивает важность актуальности этих услуг для населения, насколько они действительно востребованы. Чтобы это не были разработки ради разработок и освоения бюджетных денег», — поделился эксперт. Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (Инсомар) Виктор Потуремский отметил, что Путин отвечает на запрос и самих жителей России, особую актуальность тема приобретает в условиях СВО. «Граждане признают успехи России в области цифровизации. Согласно опросам, запрос на развитие отрасли очень высок. Отсюда и возникает такое внимание со стороны президента. С ним согласился Исполнительный директор Ассоциации компьютерных и информационных технологий Николай Комлев. Он напомнил, что были времена, когда по одному вопросу приходилось собирать справки из разных ведомств. «Информационные технологии позволяют сделать этот процесс удобнее как для государства, сократив штат в целях экономии средств, так и для населения — получения всех услуг по принципу „одного окна“. Когда не человек приходит выбивать выплаты и льготы, а государство само знает, что ему полагается и просто передает информацию из одного ведомства в другое. Это очень важно, особенно для социально незащищенных слоев общества», — пояснил эксперт. Путин понимает, что хождение по государственным учреждениям — раздражающий фактор для людей, поэтому нацелен на расширение и углубление процесса цифровизации в сфере услуг, считает председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. «Россия настолько ушла вперед, что мы уже говорим о дистанционном электронном голосовании. Надо отдать должное технической стороне вопроса: организовать такое в стране с двенадцатью часовыми поясами — это впечатляет с точки зрения технической реализации», — резюмировал эксперт.