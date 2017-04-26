{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,85
Динамика за 2 недели
Евро 60,79
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
26 апреля 2017
25 апреля 2017
24 апреля 2017
Главные новости Пермского края
10:55  26 апреля 2017 0

«Присоединились к Альянсу повстанцев». На здании пермского парламента появилась загадочная надпись. ФОТО, ВИДЕО

Загадочное слово пробыло на фасаде всего несколько минутФото: Группа "Пермь Активная | Perm Active", "ВК"

На здании Законодательного собрания Пермского края появилась надпись «Альянс», сделанная с помощью горящих окон, передают очевидцы. Загадочное слово пробыло на фасаде всего несколько минут.

В соцсетях появилась информация, что надпись загорелась на здании краевого парламента во вторник, 25 апреля, около 21:00. Она «провисела» там всего 15 минут. «После были замечены наряды полиции возле главного входа», — сообщают очевидцы. Однако в пресс-службе краевого ГУ МВД корреспонденту «URA.RU» сообщили, что никаких вызовов к Заксобранию не было.

Пользователи соцсетей гадают, что может означать надпись. «Пермское правительство присоединилось к Альянсу повстанцев. Теперь будет сражаться против империи», — предполагает один. «Просто забыли свет погасить», — пишет другой. Есть предположение, что надпись — это результат фотошопа, но в сети уверяют, что ее видели многие. В пресс-службе краевого парламента сообщили, что не в курсе, откуда появился «Альянс», но постараются узнать в течение дня.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров