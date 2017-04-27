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27 апреля 2017
26 апреля 2017
25 апреля 2017
17:05  27 апреля 2017 3

Югорские депутаты потребовали от губернатора уволить директора скандального фонда. «Просто ужас!»

Пресс-конференция Комаровой. Ханты-Мансийск, комарова наталья
Наталью Комарову просят избавиться от главы "Фонда развития Югры"Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Фракция ЛДПР в Думе Югры направила губернатору Наталье Комаровой письмо с обоснованием неэффективных управленческих решений со стороны руководства Фонда развития Югры. Либерал-демократы считают, что руководителя организации Сергея Внукова следует снять с занимаемой должности. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил «URA.RU» глава думской фракции Евгений Марков.

«Работа ради работы. Просто ужас, абсолютно не нужная структура, которая расходует большие деньги, занимаются непонятно чем, ни одного нужного проекта для жителей ХМАО не реализовали. Внуков показал свой полный непрофессионализм», — прокомментировал Марков.

В поддержку своей позиции либерал-демократы привели два примера безрезультатного, по их мнению, расходования средств, на общую сумму более 30 млн рублей. В частности, заключение договора от 15.09.2014 года с ООО «Инстройпроект» на сумму 10 млн рублей.

По договору «Инстройпроект» должно было разработать документацию открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения по строительству и последующей эксплуатации автомобильной дороги из поселка Коммунистический в поселок Унъюган. По словам Маркова, фонд в полном объеме перевел деньги фирме «Инстройпроект», однако несмотря на это никакого конкурса на момент проведения проверки организовано не было.

В качестве второго примера либерал-демократы приводят договор от 6 августа 2014 года с ЧКОО «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В». Эта фирма получила свыше 20 млн рублей и должна была провести маркетинговое исследование рынка для нужд «Центра спортивной подготовки по зимним видам спорта имени Филипенко». В ЛДПР считают, что деньги попросту пропали, не дав никакого положительного результата.

«Принимая во внимание изложенное, выражая консолидированное мнение депутатской фракции ЛДПР, просим рассмотреть возможность прекращения трудовых отношений с генеральным директором фонда развития Внуковым Сергеем Алексеевичем», — резюмируют либерал-демократы.

На 2017 год численность сотрудников Фонда развития насчитывает 43 человека, фонд оплаты их труда составляет более 59 млн рублей в год. Таким образом, средняя зарплата в фонде составляет более 114 тыс. рублей в месяц.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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