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21:12  30 апреля 2017 0

Свердловского блогера после акции «Надоел» облили зеленкой. ФОТО

Блогера из Первоуральска Артема Изгагина облили зеленкойФото: Instagram Артем Изгагин

После митинга «Надоел» в Екатеринбурге, 29 апреля, неизвестные облили зеленкой 21-летнего блогера из Первоуральска Артема Изгагина. Он сообщил, что за ним гнались несколько человек.

«Теперь и я в зеленке», — прокомментировал блогер снимок, выложенный в Instagram.

Изгагин рассказал., что сразу после митинга его от Площади 1905 года стали преследовать трое неизвестных. За спиной он услышал крик: «Ловите этого пиндоса!», после чего его догнали и облили зеленкой. Блогер рассказал изданию «Открытая Россия», что нападавшие хотели сдернуть с него сумку и очки, защитившие глаза от попадания зеленки.

Блогер уточнил, что в соцсетях уже давно получает угрозы из-за публикаций в СМИ, но раньше не придавал этому внимания. В последний раз ему угрожали в Facebook и Twitter после того, как он опубликовал пост о намерении принять участие в митинге «Надоел» в Екатеринбурге.

27 апреля в Москве плеснули зеленкой в лицо Алексею Навальному. У оппозиционера диагностировали химический ожог глаза. Теперь Навальный опасается, что существует угроза, что глаз вылечить не удастся.

Нина Калинина
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