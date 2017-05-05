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05 мая 2017
04 мая 2017
03 мая 2017
11:01  05 мая 2017 0

Власти ХМАО не нашли частных перевозчиков после аварии с погибшими детьми

Пермь. Клипарт., школьный автобус, дети
Частных перевозчиков в ХМАО наймут только в следующем годуФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Автобус с детьми попал в крупное ДТП в ХМАО
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К следующему году власти Югры привлекут к перевозкам детей специализированные частные предприятия. Об этом заявил директор департамента физической культуры и спорта Югры Игорь Губкин, сообщили «URA.RU» в пресс-центре правительства ХМАО.

Игорь Губкин отметил, что после крупной аварии с погибшими детьми в регионе изменили правила перевозки несовершеннолетних. Учреждения, которые отправляют воспитанников на соревнования, уведомляют об этом сотрудников ГИБДД, которые, в свою очередь, проверяют водителей и техническое состояние транспортного средства. На основании проверки дается либо разрешение на выезд, либо устанавливается запрет.

Большая часть перевозок пока осуществляется с помощью собственного транспорта спортивных учреждений — в регионе 70 таких автобусов. По словам Игоря Губкина, к следующему году к организации детских перевозок планируется привлечь специализированные частные компании, обладающие достаточными ресурсами. Ранее планировалось создать государственного перевозчика, но от этой идеи власти ХМАО впоследствии отказались.

4 декабря 2016 года под Ханты-Мансийском автобус с юными спортсменами из Нефтеюганска столкнулся с двумя грузовиками. В аварии погибли 12 человек, в том числе 10 детей. ЧП вызвало широкий резонанс — на церемонию прощания с погибшими спортсменами пришли порядка 50 тыс. человек. Уголовные дела в отношении водителей грузовика и автобуса, а также директора спортшколы и владельца автобуса переданы в суд.

Антон Степыгин
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