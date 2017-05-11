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19:11  11 мая 2017 0

«Хотел посадить меня рядом с цыганом-конокрадом». Югра потеряла престижный мировой турнир из-за грубости тренера

Волейбол. архив, волейбол
Югра лишилась матчей Мировой лиги по волейболуФото: Александр Мамаев © URA.RU

Всероссийская федерация волейбола перенесла матчи Мировой лиги между сборными России, Аргентины, Болгарии и Франции из Сургута в Казань. Решение опубликовано на сайте федерации.

Матчи Мировой лиги должны были пройти в Сургуте со 2 по 4 июня 2017 года. Ранее ХМАО уже несколько раз принимал этот международный турнир. Теперь же игры состоятся в Казани. По версии знакомых с ситуацией источников, Всероссийская федерация волейбола могла принять такое решение после скандала во время финальной части чемпионата России.

Главный тренер югорского клуба Рафаэль Хабибуллин не пришел на пресс-конференцию перед турниром, а после объяснил свой поступок нежеланием сидеть рядом с тренером новосибирского «Локомотива» Пламеном Константиновым.

«[Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола] Александр Яременко хотел посадить меня рядом с цыганом-конокрадом. Мне было неприятно. И Константинова-игрока, и Константинова-тренера в Россию привел я. А он четыре года охотился за Алексеем Родичевым. Делал все и вся, чтобы развалить команду, где ему в свое время протянули руку. Его привел лично я, дал ему глоток воздуха. Сказали, что оштрафуют? Впереди Мировая лига в Сургуте. Разберемся, кто кого штрафует», — цитируют слова Рафаэля Хабибуллина спортивные СМИ.

Именно после этого заявления, по версии источников агентства, и было принято решение перенести матчи Мировой лиги в Казань. Сам Рафаэль Хабибуллин отрицает связь между этими событиями. «Есть же информация по поводу переноса Мировой лиги в Казань. Яременко говорит, что не было гарантии, что в Сургуте проведут на должном уровне. Там больше речь про безопасность, про инфраструктуру. А про мои слова там ничего нет», — заявил Рафаэль Хабибуллин.

Добавим, после его заявления генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко назвал команду «Газпром-Югра» паразитом. «От клуба нет никакой пользы, и все это связано с одним персонажем, который, судя по его комментариям, просто сумасшедший», — сказал он.

Антон Степыгин
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