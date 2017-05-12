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12 мая 2017
11 мая 2017
Главные новости Свердловской области
14:31  12 мая 2017 0

Главу свердловского города наказали за тайный бизнес

Открытая лицензия от 22.07.2016, кошелек, купюра, деньги
Рассказывая о доходах, Половников вспомнил не всеФото: Pixabay.com

У исполняющего обязанности главы Камышловского городского округа Алексея Половникова нашли нераскрытый бизнес. Камышловская межрайонная прокуратура установила, что политик является учредителем коммерческой организации с долей участия 50%, однако не рассказал об этом в своей декларации.

«В нарушение требований Федерального закона „О противодействии коррупции“ Половников при предоставлении в 2016 году справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год данную информацию не раскрыл», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе областной прокуратуры.

После этого комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих сделала выговор Половникову. «С целью устранения нарушений антикоррупционного законодательства доля в уставном капитале юридического лица им передана в доверительное управление другому лицу», — добавили в ведомстве.

Оперативно получить комментарий у Алексея Половникова не удалось — в приемной администрации ГО журналисту агентства заявили, что здесь нет должности пресс-секретаря, затем связь прервалась. После этого на звонки не отвечали.

Сергей Дианов
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