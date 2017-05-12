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12 мая 2017
11 мая 2017
10 мая 2017
20:26  12 мая 2017 0

Пермский губернатор встретился с известным режиссером, публично раскритиковавшим власть

Сокуров Александр. Челябинск., сокуров александр
Сокуров спросил у Решетникова про музей "Пермь-36"Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Один из 100 лучших режиссеров мира Александр Сокуров в ходе своего визита в Пермь встретился с врио губернатора Максимом Решетниковым. Они обсудили вопросы культуры в регионе.

Режиссер очень любит музеи. «Везде, где бываю, обязательно хожу в музеи», — признался он главе региона. Необходимость продолжения традиций подчеркнул врио губернатора: «Очень важно сохранять историю. Чтобы молодежь и подрастающее поколение принимали и понимали страницы истории. У людей просыпается тяга к своим корням. Очень важно, чтобы традиции были продолжены».

Позже на творческой встрече с поклонниками Александр Сокуров сказал, что обсуждал с Максимом Решетниковым, в частности, судьбу мемориального комплекса «Пермь-36». «Для меня принципиально важно, чтобы этот музей был, ведь „Пермь-36“ — это место мучения людей», — отметил режиссер. Он также добавил, что посоветовал губернатору создать общественный орган, который бы отвечал за защиту исторического облика Перми.

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На встрече в Пушкинской библиотеке Сокурова спросили, не «льет ли он воду на мельницу Решетникова», встречаясь в ходе предвыборной кампании только с одним из кандидатов. «Мне глубоко плевать на предвыборные процедуры, — ответил режиссер. — У меня были к губернатору вопросы о состоянии культуры региона — это обычная озабоченность человека, имеющего паспорт гражданина России».

Общаясь с поклонниками, Александр Сокуров вспомнил про свою речь на вручении премии «Ника», в которой раскритиковал разгоны оппозиционных митингов «Он нам не Димон», прошедших во многих городах России 26 марта.

Режиссер отметил, что чувствует раздражение власти из-за его политических взглядов. «На общественном телевидении не показывают мои фильмы и не приводят мои слова, но у меня нет никакой обиды. Я уже прошел через это с Компартией. Это расплата за поведение», — отметил Александр Сокуров.

По решению Европейской киноакадемии имя Александра Сокурова включено в число ста лучших режиссеров мирового кино. Среди его самых известных работ картины «Молох», «Солнце», «Отец и сын», «Русский ковчег», «Фауст».

Анна Белкина
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