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Главные новости Пермского края
10:05  25 мая 2017 2

В Перми задержан подозреваемый по делу об обрушении сцены на фестивале хоров

Судебное заседание по делу банды Тропиканки в Свердловском областном суде. Екатеринбург, арест, задержание, наручники, суд, судебный процесс
Задержанному скоро изберут меру пресеченияФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми силовики задержали первого подозреваемого по уголовному делу об обрушении на людей металлической конструкции возле ДК имени Солдатова на репетиции праздника Славянской письменности.

Допрошен и задержан 30-летний индивидуальный предприниматель, руководивший работами по возведению злополучной конструкции, не отвечающими требованиям безопасности. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения и предъявят обвинение. Также следователи оценят действия организаторов мероприятия и контролирующих органов, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Ранее следователи осмотрели место ЧП, сейчас они продолжают опрашивать свидетелей происшествия, а также потерпевших. Изъята документация и записи с камер наружного наблюдения.

Во время репетиции перед фестивалем хоров у ДК Солдатова в Перми 24 мая на людей рухнула металлическая конструкция. С различными травмами в больницу попали семь детей и один взрослый. Расследование уголовного дела продолжается.

Лев Истомин
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