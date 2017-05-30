19:42 30 мая 2017 0

Водяной пузырь на потолке новой квартиры Фото: ОНФ ХМАО

В новых домах, построенных в ХМАО по программе переселения из аварийного и ветхого жилья, большое количество недоделок. ОНФ через суд требует признать новые дома аварийными и непригодными для жилья. В следственном отделе СКР Советского района ХМАО начата проверка.

Скандальная ситуация сложилась вокруг домов в поселке Пионерском в Советском районе ХМАО. Здесь побывала комиссия департамента ЖКХ ХМАО, которая своими глазами увидела, какое новое жилье предоставляют переселенцам из аварийных домов.

«Побывали в доме на Лесозаготовителей, 12а. Спустя полгода он так и стоял без благоустройства, без подключения электроэнергии по постоянной схеме и так далее. В подвальное помещение комиссию просто не пустили, — рассказал „URA.RU“ Александр Хильман, член регионального штаба ОНФ в ХМАО-Югре. — Разгневанные люди встретили комиссию среди куч строительного мусора у дома в переулке Новом. Недостатков оказалось так много, что региональный штаб ОНФ в Югре принял решение не только подготовить документы о включении данного объекта в федеральный реестр „Нового аварийного жилья“, но и обратиться в Следственный комитет РФ с просьбой провести проверку, на каком основании глава поселения не только ввела этот дом в эксплуатацию, но и подписала акты выполненных работ и на 100% их оплатила».

Соответствующее заявление вместе со сметной документацией и выводами комиссии направлены на имя руководителя СУ СКР по ХМАО.

«Заказчик превысил служебные полномочия и нанес ущерб бюджету населения в виде оплаты невыполненных работ и невыставленных штрафных санкций подрядчику за неисполнение условий контракта», — говорится в заявлении.

Там же сказано, что руководство поселка Пионерского в лице главы Венеры Зубчик уже не в первый раз замечено в сомнительных отношениях с подрядчиками:

«Администрацией поселка Пионерский в декабре 2013 года уже подписывались акты выполненных работ и на 100% оплачивался контракт по участию в долевом строительстве многоквартирных домов по адресам: ул. Таежная, 7а и ул. Калинина, 11. При этом, как установила при проверке в 2014 году Югорская межрайонная прокуратура, дома достроены не были».

По поводу дома на Таежной уже есть решение суда, которое признает приемку дома незаконной и требует созыва новой комиссии для обследования дома.

«В СКР Советского района подано заявление о необходимости признания незаконности приемки дома. Людям опасно в нем находиться. Мы уже внесли дом в реестр „Нового аварийного жилья“», — продолжает Александр Хильман.

Жители прислали в редакцию «URA.RU» фото и видео условий, в которых они живут. Вздувшийся на потолке пузырь и вода, бегущая из люстры, говорят сами за себя.

Сегодня же пресс-служба ОНФ сообщила о том, что составлен реестр из примерно 200 некачественных домов для переселенцев из аварийного жилья. В него вошли дома из разных регионов России, в том числе и из ХМАО. Вопросом занимаются депутаты Госдумы, информация будет доведена до президента Владимира Путина.

Редакция «URA.RU» обратилась в департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО, но оперативный комментарий получить не удалось, там предложили прислать письменный запрос.