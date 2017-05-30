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30 мая 2017
29 мая 2017
Главные новости Челябинской области
22:06  30 мая 2017 1

Гололед в мае: Южный Урал завалило снегом. ФОТО, ВИДЕО

Сугробы недалеко от Магнитогорска достигают 5 сантиметровФото: соцсети

Погодные аномалии добрались до Челябинской области. Обильные осадки выпали на озере Банное, в Абзаково и на трассе по направлению в Уфу, на дороги экстренно выехала снегоуборочная техника.

На дорогах мгновенно образовался гололед, сугробы недалеко от Магнитогорска достигают 5 сантиметров, рассказывают очевидцы в социальных сетях. При этом снег продолжает идти.

Стихия застала южноуральцев врасплох
Фото: соцсети

Отметим, ранее климатолог Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев рассказал «URA.RU», почему больше не нужно удивляться майскому снегу на Урале и урагану в Москве. Эксперт считает, что сейчас наметилась тенденция, что переходные времена года — весна и осень — фактически стираются и пропадают. Однако делать выводы только по одному году нельзя, главный вопрос — в частоте. Если снег летом идет раз в пятьдесят лет — это одно, если же каждые пять лет — совсем другое, подчеркнул специалист.

Виктор Кудряшов
© Служба новостей «URA.Ru»
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