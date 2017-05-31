22:52 31 мая 2017 0

Президент восхищен работой мультипликаторов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент Владимир Путин встретился с российскими художниками, мультипликаторами, и аниматорами, чтобы выслушать их «озабоченности, планы и чаяния». Накануне Международного дня защиты детей глава государства признался, что восхищается российской мультипликационной продукцией, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Анимация — это значимая часть отечественной кинематографии, имеющая большой опыт, большие традиции, одна из самых старейших в мире — в 2017 году исполняется 105 лет отечественной анимации», — подчеркнул российский лидер. По словам главы государства, то, как мультипликаторы в яркой, талантливой и красивой форме «учат детей понимать жизнь, отличать правду от лжи, добро от зла», вызывает восхищение, пишет «Русская планета».

«В последнее время, конечно, мы знаем, совсем трудные времена. И эти трудности, во всяком случае все, еще не пройдены, наверняка их достаточно, об этом мы сегодня и поговорим», — заявил Владимир Путин, отметив, что готов выслушать, где сегодня находится отрасль. Он пообещал, что правительство постарается отреагировать в своей работе на «озабоченности, планы и чаяния» экспертов.

Во встрече приняли участие заместитель гендиректора ВГТРК Дмитрий Медников, президент Ассоциации анимационного кино России Илья Попов, председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева и другие специалисты, а также первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и министр культуры Владимир Мединский.

Ежегодный уровень роста производства мультипликационной продукции составляет порядка 12%, отмечает «Национальная служба новостей». С 2013 по 2016 господдержка при производстве была оказана 260 анимационным проектам.

Как писало «URA.RU» ранее 31 мая Владимир Путин также встретился с детским омбудсменом Анной Кузнецовой, которая подарила ему рисунок своих сыновей и дочерей и предложила замену «группам смерти».