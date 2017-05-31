{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,69
Динамика за 2 недели
Евро 63,41
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
31 мая 2017
22:52  31 мая 2017 0

Путин собрал в Кремле лучших мультипликаторов. Говорили о «трудных временах»

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир
Президент восхищен работой мультипликаторовФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент Владимир Путин встретился с российскими художниками, мультипликаторами, и аниматорами, чтобы выслушать их «озабоченности, планы и чаяния». Накануне Международного дня защиты детей глава государства признался, что восхищается российской мультипликационной продукцией, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Анимация — это значимая часть отечественной кинематографии, имеющая большой опыт, большие традиции, одна из самых старейших в мире — в 2017 году исполняется 105 лет отечественной анимации», — подчеркнул российский лидер. По словам главы государства, то, как мультипликаторы в яркой, талантливой и красивой форме «учат детей понимать жизнь, отличать правду от лжи, добро от зла», вызывает восхищение, пишет «Русская планета».

«В последнее время, конечно, мы знаем, совсем трудные времена. И эти трудности, во всяком случае все, еще не пройдены, наверняка их достаточно, об этом мы сегодня и поговорим», — заявил Владимир Путин, отметив, что готов выслушать, где сегодня находится отрасль. Он пообещал, что правительство постарается отреагировать в своей работе на «озабоченности, планы и чаяния» экспертов.

Во встрече приняли участие заместитель гендиректора ВГТРК Дмитрий Медников, президент Ассоциации анимационного кино России Илья Попов, председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева и другие специалисты, а также первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и министр культуры Владимир Мединский.

Ежегодный уровень роста производства мультипликационной продукции составляет порядка 12%, отмечает «Национальная служба новостей». С 2013 по 2016 господдержка при производстве была оказана 260 анимационным проектам.

Как писало «URA.RU» ранее 31 мая Владимир Путин также встретился с детским омбудсменом Анной Кузнецовой, которая подарила ему рисунок своих сыновей и дочерей и предложила замену «группам смерти».

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров