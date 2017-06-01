{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,54
Динамика за 2 недели
Евро 63,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
01 июня 2017
15:35  01 июня 2017 3

АвтоВАЗ готовит массовые сокращения. Работы лишатся тысячи человек

Московский Международный Автосалон (ММАС-2016). Москва, lada, лада, автоваз, николя мор
Глава концерна Николя Мор лично подтвердил рекордные увольненияФото: Антон Белицкий © URA.RU

Глава концерна «АвтоВАЗ» Николя Мор подтвердил слухи о массовых сокращениях. К концу 2017 года предприятие могут покинуть более двух тысяч человек.

«Я не буду давать никакой цифры, мы всё еще обсуждаем это, но, возможно, это будет более двух тысяч человек до конца года», — заявил Мор на Петербургском международном экономическом форуме, передает РБК. По его словам, точная цифра сейчас обсуждается.

В феврале в компании заявляли о планах сократить лишь 740 сотрудников, заверив, что всем им будут предложены имеющиеся вакансии в различных подразделениях концерна.

Согласно отчету компании, за 2016 год «АвтоВАЗ» попрощался с 9,7% персонала или 43,3 тыс. человек. По итогам первого квартала средняя численность работников составила 39725 человек.

Как писало «URA.RU» ранее, 31 мая шеф-дизайнер концерна Стив Маттин пообещал, что на Московском международном автосалоне в 2018 году компания продемонстрирует совершенно новый концепт-кар. «Жаль, что ММАС проходит только один раз в два года: мы бы хотели демонстрировать свои новинки ежегодно», — добавил он.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров