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04 июня 2017
Главные новости Москвы
20:07  04 июня 2017 0

Журналистка из США рассказала, каков Путин «при выключенной камере»

Выступление президента РФ Владимира Путина на медиафоруме ОНФ. Санкт-Петербург, путин владимир
«Это был тот президент, который нравится россиянам»Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Больше всего Владимиру Путину нравится, когда ему бросают вызов. К такому выводу пришла ведущая американского телеканала NBC Мегин Келли, которая была модератором в дискуссиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«При включённой камере это был другой человек, не такой, как при выключенной», — передает RT слова Келли по итогам интервью с российским лидером. Она подчеркнула, что общение с Путином при выключенной камере «было весьма личностным», а когда президент выступал на официальных частях мероприятия, то превращался в того президента «которого мы все знаем».

«Он был настроен по-боевому, не уступал. Он, скорее, нападал по большинству вопросов. Это был тот президент, который нравится россиянам», — заявила Келли, добавив, что Путину «на самом деле нравится, когда ему бросают вызов».

Семен Гринберг
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