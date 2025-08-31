Ребенок пострадал из-за пьяной поножовщины в Прокопьевске

Из-за драки с ножом между пьяными мужчинами пострадала подросток
Из-за драки с ножом между пьяными мужчинами пострадала подросток

В Прокопьевске Кемеровской области во время празднования Дня шахтера пострадала девочка-подросток — ей разбили нос в ходе пьяной драки и поножовщины. Об этом сообщили местные СМИ.

Девочке разбили нос в ходе драки пьяных мужчин в трамвае, пишет A42.RU. Конфликт завязался между группой мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Во время перепалки один из участников достал нож, что спровоцировало панику среди пассажиров.

По информации издания, дебоширов высадили на улице Серова, однако конфликт продолжился уже на остановке. Сотрудники городского управления Росгвардии прибыли на место происшествия в бронежилетах и с оружием иразняли мужчин.

