{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,62
Динамика за 2 недели
Евро 63,81
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
05 июня 2017
04 июня 2017
03 июня 2017
02 июня 2017
01 июня 2017
Главные новости Тюменской области
15:56  05 июня 2017 1

«Бой-баба!» Тюменка в битве за свои деньги загнала грабителя под крышу многоэтажки. ВИДЕО

Грабителя задержали сотрудники полицииФото: УМВД по Тюменской области

Тюменка в суровой схватке с грабителем сумела отвоевать свои деньги. Женщину не остановил даже удар по голове бутылкой, которую негодяй нашел на месте драки. Сейчас преступник в полиции дает показания.

Как сообщили в УМВД по Тюменской области, инцидент произошел утром 31 мая около одного из банкоматов в Тюмени. Девушка рассказала, что сняла с карточки достаточно крупную сумму — 20 тысяч рублей, села в свою машину, а сумку поставила рядом. Неожиданно подбежавший мужчина открыл пассажирскую дверь, схватил добычу и бросился бежать. Негодяй рванул в подъезд, но храбрая девушка помчалась за ним. Догнать грабителя ей удалось только на последнем этаже. Там мужчина схватил стоявшую неподалеку пустую бутылку и ударил преследовательницу по голове.

Однако и это не остановило девушку. Она дала отпор негодяю и сумела вырвать из его рук свою сумку. Ей посчастливилось: жильцы одной из квартир открыли дверь и вызвали «скорую» и полицию. Стражи порядка сумели отыскать и задержать злодея, им оказался 40-летний тюменец.

Видео: УМВД по Тюменской области

«Шел домой, вижу: девушка сидит в машине. На переднем сиденье сумка, — объяснил в полиции задержанный. — Ну, я решил ее дернуть».

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «разбойное нападение». Тюменцы в соцсетях предполагают, что задержанный может оказаться наркоманом, и отдают должное смелости горожанки. «Бой-баба прямо. Молодец женщина!» — пишут они.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров