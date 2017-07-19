Пермский сенатор отстоял свое место в Совете Федерации

СМИ узнали, кто покинет Совет Федерации РФ по итогам сентябрьских губернаторских выборов. Пермский сенатор Андрей Климов сохранит свое место.
Андрей Климов, который возглавляет в Совфеде временную комиссию по предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, сможет остаться в верхней палате российского парламента после сентября, пишет РИА Новости. Напомним, врио губернатора Пермского края должен представить кандидатов на посты сенаторов при сдаче подписей в Избирком. Это должно произойти с 21 по 26 июля.
Также стало известно, что Совфед совершенно точно покинут девять парламентариев. Сенаторского кресла лишится представитель Удумуртии Андрей Чекалин, сенатор от Рязанской области Игорь Морозов, выразитель интересов Северной Осетии Александр Тотоонов, представитель Карелии Сергей Катанандов, сенатор от Мордовии Николай Петрушкин, сенатор от Кировской области Олег Казаковцев, представитель Севастополя Андрей Соболев, сенатор от Краснодарского края Владимир Харламов, и Олег Алексеев, представляющий интересы Саратовской области.