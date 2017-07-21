10:30 21 июля 2017 0

Конный спорт - один из самых дорогих в мире Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Конный спорт — дорогое и статусное увлечение — становится любимым занятием среди детей уральских элит. Громкие победы, безграничные поездки и общение с животными, вот о чем мечтают начинающие спортсмены. Самые титулованные конкуристы КСК «Белая лошадь» Егор Щибрик, Ксения Хайрулина и Глеб Тагиров рассказали о жизни на два города, поиске спонсоров и дружбе с лошадьми.

Егор Щибрик, 16 лет.

Егор Щибрик пришел в конный спорт из бокса и плавания. В 11 лет он впервые попал на конюшню в КСК «Белая лошадь», когда там тренировалась старшая сестра, и сразу же решил бросить все остальные увлечения. «До сих пор помню свои первые упражнения — мы просто шагали, выполняли какие-то элементарные задачи», — рассказал Егор.

Егор Щибрик самый прославленный юниор в «Белой лошади» Фото: Equine Portraiture Alma Totoryte

Сегодня он самый прославленный юниор в «Белой лошади». В индивидуальном зачете — вице-чемпион (2016) России среди юношей, чемпион и вице-чемпион (2017) России среди юношей по группе Б и группе А соответственно. Кроме того, что состоит в юношеской сборной, возглавляет рейтинг лучших конкуристов России среди юношей (по версии портала Equestrian).

Егор тренируется в Литве и Франции, где за ним следят два тренера: семикратный чемпион СССР по конкуру Раймундас Удракис (Германия) и абсолютный чемпион Global Champions Tour 2009 Мишель Робер (Франция). Лошади Егора находятся на постое в Литве, оттуда он ездит на соревнования по всей Европе.

«Здесь проводится огромное количество разных уровней — от национальных стартов, где может участвовать до сотни пар в маршруте, до международных турниров уровня CSI5*. Я в последнее время выступаю в основном на международных турнирах уровня до CSI3*, — рассказал Егор. — Приезжают всадники со всего мира, много спонсоров. В России конный спорт не массовый, к сожалению, он находится на другом уровне».

Любимая лошадь Егора — Чиара — одна из основных. Именно на ней юноша начал добиваться больших результатов. Егор выступает на Чиаре уже три года и сильно с ней подружился. «Конный спорт — это вся моя жизнь. Лошади — мои лучшие друзья. Все время я провожу на тренировках и, если честно, даже не могу представить себя вне большого спорта», — сказал Егор.

Ксения Хайрулина, 16 лет.

Ксения Хайрулина почти не уступает в регалиях своему свердловскому коллеге. Она состоит в юношеской сборной, побеждала на чемпионате России в командном зачете, получала награды на международных соревнованиях. Любовь к лошадям у Ксении появилась с самого детства. Все началось с развлекательной поездки в «Белую лошадь».

У Ксении два коня из Литвы и Голландии и кобыла из Краснодара Фото: «Белая лошадь»

«Родители привели меня просто покататься. Для меня, восьмилетней девочки, оказаться на конюшне было огромным счастьем», — вспомнила Ксения.

Тренироваться она начала также в «Белой лошади» и посыпались победы. Однако свое попадание в сборную девушка называет огромной удачей. Дело в том, что для этого надо постоянно выступать в Москве, но Ксению заметили на международных соревнованиях в Екатеринбурге.

Турнирное расписание у нее составлено едва ли не на год вперед. Сначала международные соревнования в Московской области, затем в Петербурге, потом Спартакиада. В 2018-м Ксения планирует участвовать в первенстве Европы, но на это нужно согласие тренера сборной.

Спортсменка тренируется каждый день. У нее два коня из Литвы и Голландии и кобыла из Краснодара. По словам Ксении, в Европе производят гораздо более сильных лошадей, они выше прыгают и опытнее. Самое трудное в общении с животными — добиться их доверия. Поэтому Ксения сама ухаживает за ними и пасет.

Собеседница соглашается, что конный спорт — один из самых дорогих. Если войти в него без денег еще возможно, то добиться высот будет крайне трудно. «В бесплатных школах учат только азам. Поэтому хороший вариант для спортсмена — найти спонсора. Обычно ими выступают производители кормов. Они делают скидки на свою продукцию, платят за рекламу. Но у меня спонсора еще нет. Такие компании чаще интересуются взрослыми спортсменами», — сообщила Ксения.

Глеб Тагиров, 17 лет.

Основную лошадь Глеба Тагирова зовут Диамант фон де Босвиннинг Фото: «Белая лошадь»

Глеб Тагиров живет на два города. В Екатеринбурге он учится, а в Москве тренируется и выступает на соревнованиях. Дело в том, что в Свердловской области у Тагирова совсем не осталось конкурентов, а возить через огромные расстояния пять лошадей, на которых выступает спортсмен, опасно для здоровья животных.

«Все лошади уникальны по своему характеру и темпераменту, они по-разному отвечают на команды, за шесть лет у меня сменилось много животных. На турнирах я использую все пять лошадей в разных классах, но основная Диамант фон де Босвиннинг. Она принадлежит „Белой лошади“, на ней я стал мастером спорта», — рассказал Глеб Тагиров.

Спортсмен состоит в юношеской сборной России по конкуру. Чтобы попасть туда, он пять лет побеждал на Гран-при первенства России-2017 среди юношей и международных турнирах в Европе. А началась его карьера с похода с родителями на конные соревнования в клубе «Белой лошади». Там Глеб впервые проехался верхом, и его затянуло. Тренироваться юноша начал там же. Теперь его мечта — выступление на Олимпийских играх.

Но, чтобы оставаться «в обойме», требуется не только много сил, но и денег. На соревнованиях успех наполовину зависит от состояния лошади, поэтому за ними нужен постоянный уход. Плюс сборы в национальной команде проходят два раза в год, все остальное время всадник тренируется с личным тренером.

1/4 Фото: «Белая лошадь»

Директор по развитию КСК «Белая лошадь» Илья Тугбаев рассказал «URA.RU», что в клубе очень гордятся своими «звездочками». В КСК планируют стать наравне с лучшими клуба Москвы и Санкт-Петербурга и вложить свой вклад в развитие спорта на Урале.

«За последние пару лет в „Белой лошади“ появилось большое количество новой инфраструктуры — мы построили новые конные манежи, открытые поля для проведения международных соревнований высокого уровня, закупили цифровой рентген — единственный в области. В планах — строительство новых конюшен, ветеринарной клиники. Мы верим, что в обозримом будущем свердловские спортсмены будут выступать на олимпийских играх и защищать флаг родной страны и области», — сказал Тугбаев.

21-23 июля в Екатеринбурге состоится ключевое событие конноспортивного сезона — международные соревнования по конному спорту «Кубок Законодательного Собрания Свердловской области Урала по конкуру — Кубок Урала CSI 2*». Мероприятие пройдет в конноспортивном клубе «Белая лошадь» в селе Кадниково. За призовой фонд 3,5 миллиона рублей будет бороться рекордное для Свердловской области количество участников из шести стран.