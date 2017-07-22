Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в центральной Италии этой ночью.
Национальный институт геофизики и вулканологии Италии зафиксировал подземные толчки магнитудой 4,2 — сообщают местные СМИ.
Эпицентр землетрясения находился на глубине 14 километров близ города Аматриче. Жители населенных пунктов сообщили, что ощутили колебания земной поверхности, но информации о разрушениях и пострадавших пока не поступала.
Город Аматриче сильно пострадал от мощного землетрясения год назад. Тогда подземные толчки магнитудой 6,0 унесли жизни 298 человек, -напоминает Nation News
Ранее «URA.RU» писало о мощном землетрясении, которое произошло накануне у берегов Турции. Его магнитуда составила 6,7. Известно о двух погибших и десятках пострадавших.