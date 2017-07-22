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22 июля 2017
12:17  22 июля 2017 0

Мощное землетрясение произошло недалеко от Рима, где раньше пострадали 300 человек

Клипарт. Италия. Рим , колизей, рим
Год назад подобный природный катаклизм в Италии унес жизни сотен тысячФото: Наталия Вершинина © URA.RU

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в центральной Италии этой ночью.

Национальный институт геофизики и вулканологии Италии зафиксировал подземные толчки магнитудой 4,2 — сообщают местные СМИ.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 14 километров близ города Аматриче. Жители населенных пунктов сообщили, что ощутили колебания земной поверхности, но информации о разрушениях и пострадавших пока не поступала.

Город Аматриче сильно пострадал от мощного землетрясения год назад. Тогда подземные толчки магнитудой 6,0 унесли жизни 298 человек, -напоминает Nation News

Ранее «URA.RU» писало о мощном землетрясении, которое произошло накануне у берегов Турции. Его магнитуда составила 6,7. Известно о двух погибших и десятках пострадавших.

Рита Теркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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