Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, ужесточающий наказание за взяточничество. Если его примут, коррупционеру может грозить четыре года лишения свободы. Также наказание грозит взяточникам за нематериальные блага.
Документ также увеличивает срок давности за дачу и получение взятки до шести лет. Зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный пояснил, что изменения расширяют и само понятие взяточничества. «Статья предусматривает криминализацию дачи взятки, получения взятки или нематериального блага, даже тех услуг, которые не поддаются оценке рыночной стоимости», — уточнил он.
Предполагается, что Госдума рассмотрит предложенные изменения в осеннюю сессию. Проект закона пройдет слушания на разных площадках, передает РИА «Новости».