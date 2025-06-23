Минпромторг и Минэкономразвития придумали способы защитить рынок России

Минпромторг и Минэкономики ужесточат контроль за качеством продукции
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Минпромторг разработал комплекс мер
Минпромторг разработал комплекс мер Фото:

Минпромторг и Минэкономразвития России подготовили пакет законодательных изменений для усиления контроля за качеством промышленной продукции. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

«Мы с Минэкономразвития сформировали комплекс мер. Прежде всего это изменения в законодательстве, чтобы вернуть госконтроль за отдельными видами промышленной продукции», — передает слова министра РИА Новости. Дополнительно ведомства предлагают закрепить регулирование технических условий, где производители самостоятельно устанавливают стандарты для своей продукции.

В рамках эксперимента Росстандарта уже проведено более 2 тысяч проверок строительных материалов, кабельной продукции и отопительного оборудования, выявивших нарушения в 57% случаев. Несоответствующая требованиям продукция оперативно изымается из оборота для защиты потребителей.

Ранее в России заблокировали свыше 1,2 млрд некачественных и нелегальных товаров благодаря новому разрешительному режиму на торговых кассах. Система, запущенная в апреле 2024 года, позволяет контролировать оборот определенных категорий продукции, передает «Ридус».

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Минпромторг и Минэкономразвития России подготовили пакет законодательных изменений для усиления контроля за качеством промышленной продукции. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. «Мы с Минэкономразвития сформировали комплекс мер. Прежде всего это изменения в законодательстве, чтобы вернуть госконтроль за отдельными видами промышленной продукции», — передает слова министра РИА Новости. Дополнительно ведомства предлагают закрепить регулирование технических условий, где производители самостоятельно устанавливают стандарты для своей продукции. В рамках эксперимента Росстандарта уже проведено более 2 тысяч проверок строительных материалов, кабельной продукции и отопительного оборудования, выявивших нарушения в 57% случаев. Несоответствующая требованиям продукция оперативно изымается из оборота для защиты потребителей. Ранее в России заблокировали свыше 1,2 млрд некачественных и нелегальных товаров благодаря новому разрешительному режиму на торговых кассах. Система, запущенная в апреле 2024 года, позволяет контролировать оборот определенных категорий продукции, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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