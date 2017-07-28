10:06 28 июля 2017 0

Константин Цыбко намерен добиться наказания виновных в фальсификациях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы РФ Александр Сидякин направил в Генпрокуратуру для проверки достоверности документы, компрометирующие Нину Гирко.

Депутат Госдумы РФ Александр Сидякин направил запрос на имя заместителя генпрокурора РФ, главного военного прокурора РФ Валерия Петрова с просьбой провести проверку фальсификаций документов о Нине Гирко, матери челябинского экс-сенатора Константина Цыбко. Южноуральские силовики представили в суд фальшивые документы, но надзорные ведомства отказываются проводить проверку, говорится в письме, сообщает «URA.RU».

Прямые обращения Нины Гирко в военную прокуратуру не дали результата. На предыдущий запрос Александра Сидякина военный прокурор 308-й военной прокуратуры Виталий Белый также ответил отказом. Поэтому депутат обратился напрямую к руководителю надзорного ведомства.

Напомним, ранее Нина Гирко пожаловалась на замначальника челябинского УФСБ Дмитрия Пермякова. Подписанные им в качестве и. о. начальника управления справки утверждают, что женщина является учредителем и получает доход от нескольких фирм. Однако представленные ею в суд выписки из документов ФНС показывают, что Нина Гирко бизнесом не занимается, уже более 10 лет живет на пенсию и доходы от продажи имущества.

Как предполагает Нина Гирко, полковник Дмитрий Пермяков мог умышленно дать Озерскому городскому суду ложные сведения, чтобы скомпрометировать данные ею показания. Эти действия «могут свидетельствовать о совершении преступления» по ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности), считает она.

Предыдущий запрос депутата Александра Сидякина касался бездействия прокуратуры по вскрывшимся массовым фальсификациям в деле Константина Цыбко.

Например, двойные протоколы допроса одного и того же свидетеля, на которых указаны одинаковые дата и время, но с «кардинально различающимся содержанием показаний». В деле есть протоколы с разными датами допроса свидетелей, но с абсолютно идентичным содержанием, включая знаки препинания и опечатки.

Руководство силовых ведомств попросили объяснить, почему гособвинитель Галина Чебракова пыталась приобщить семь справок за подписью экс-начальника 1-го отделения отдела экономической безопасности УФСБ Олега Кузьмина, который на момент их подписания уже не работал в этой структуре.

И, наконец, прокуратура во время судебного разбирательства не имела права давать поручение УФСБ о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении Константина Цыбко, его родителей и сестры. Пока проверки по этим обращениям не завершены.

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Константин Цыбко обвиняется в получении взяток от магнитогорца Евгения Тарасова за назначение сити-менеджером Озерска и его земляка бизнесмена-строителя Олега Лакницкого за помощь в реализации проектов в этом «закрытом» городе. Бывший сенатор уверяет, что его оговорили и во время судебного разбирательства вскрыл массу фальсификаций доказательств.