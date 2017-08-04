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04 августа 2017
20:48  04 августа 2017 0

«В это сложно поверить». Китайцы отказываются пускать в музей туристов из России. ФОТО

Китай. Открытая лицензия на 19.08.2015, храм, китай, пагода
В Поднебесной обидели российских туристовФото: Pixabay

Туристов из России не пускают в Айгуньский исторический музей в провинции Хэйлунцзян, расположенной на северо-востоке Китая.

Об этом в «Живом журнале» написал блогер Александр Никулин, которому не продали билет, так же, как и другим российским туристам, несмотря на то, что в музее есть надписи на русском языке.

«Русских в музей вообще не пускают. Ни за какие деньги. В это сложно поверить, но попытавшись купить билет, мы получили категорический отказ», — пишет блогер и приводит мнение еще одного россиянина, Валерия К. из Владивостока:

«Музей, где собраны материалы о том, какие звери россияне… попасть сюда русскому человеку — большая проблема, просто не пустят, найдут причину…, но есть обходной путь: надо иметь азиатскую внешность и уметь говорить по-китайски».

Музей посвящен Айгуньскому договору, который заключили Российская империя и Китай в 1858 году. Установив границу между двумя государствами по реке Амур. В Китае считают договор несправедливым из-за того, что страна была ослаблена в тот момент опиумными войнами и опасалась вторжения России.

Причины отказа сотрудников музея в допуске на объект российских туристов неизвестны.

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Айгуньский исторический музей ФОТО: zhzhitel.livejournal.com

Лев Истомин
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