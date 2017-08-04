Туристов из России не пускают в Айгуньский исторический музей в провинции Хэйлунцзян, расположенной на северо-востоке Китая.
Об этом в «Живом журнале» написал блогер Александр Никулин, которому не продали билет, так же, как и другим российским туристам, несмотря на то, что в музее есть надписи на русском языке.
«Русских в музей вообще не пускают. Ни за какие деньги. В это сложно поверить, но попытавшись купить билет, мы получили категорический отказ», — пишет блогер и приводит мнение еще одного россиянина, Валерия К. из Владивостока:
«Музей, где собраны материалы о том, какие звери россияне… попасть сюда русскому человеку — большая проблема, просто не пустят, найдут причину…, но есть обходной путь: надо иметь азиатскую внешность и уметь говорить по-китайски».
Музей посвящен Айгуньскому договору, который заключили Российская империя и Китай в 1858 году. Установив границу между двумя государствами по реке Амур. В Китае считают договор несправедливым из-за того, что страна была ослаблена в тот момент опиумными войнами и опасалась вторжения России.
Причины отказа сотрудников музея в допуске на объект российских туристов неизвестны.