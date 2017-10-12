{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Благодаря ему Екатеринбург попал в Книгу Гиннесса. Но Росприроднадзор решил иначе
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,92
Динамика за 2 недели
Евро 68,50
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 октября 2017
11 октября 2017
Главные новости Свердловской области
10:38  12 октября 2017 6

Автохам жестоко избил старика на пешеходном переходе в Екатеринбурге. ФОТО. ВИДЕО

Автохам пытался задавить пешехода, а потом избил егоФото: E1.ru

В Екатеринбурге молодой человек на дороге разбил мужчине голову, перед этим чуть не задавив его. Конфликт произошел на перекрестке улицу Восточная-Первомайская вечером 11 октября. Парень на Daewoo Nexia решил проскочить на красный в тот момент, когда по пешеходному переходу шли люди, при этом едва не сбил пожилого мужчину. Тот возмущенно ударил по машине рукой и пошел дальше. Однако водитель выскочил из автомобиля и начал избивать старика.

«Мы переходили на зелёный свет, а этот парень проехал и чуть не задавил его. Автохам выскочил и напал на этого старика. У него рассыпались все продукты из пакета. В какой-то момент мужчина разбил стекло машины с водительской стороны — ударил кулаком во время драки. И после этого парень озверел и начал его просто убивать! Это было жуткое зрелище! Деду разбили голову до крови и порвали кожаную куртку», — приводит слова очевидцев E1.ru

Мимо проходили курсанты МЧС, которые и отогнали неадекватного водителя. Мужчина, находясь в шоковом состоянии, ушел с места драки и теперь его разыскивает полиция. Личность водителя также пока не установлена.

«По данному инциденту на улице Восточной информация зарегистрирована в отделе полиции, будут установлены обе стороны конфликта, изучены обстоятельства произошедшего, по итогам проверочных мероприятий будет принято процессулаьное решение», — сообщили «URA.RU» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Полиция просит всех очевидцев инцидента обращаться в отдел полиции № 1 УМВД по Екатеринбургу по телефону дежурной части: (343)356-42-01.

Подбегающий парень в куртке и есть агрессивный молодой человек. Горожан просят опознать его
Фото: E1.ru

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров