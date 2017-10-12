В Екатеринбурге молодой человек на дороге разбил мужчине голову, перед этим чуть не задавив его. Конфликт произошел на перекрестке улицу Восточная-Первомайская вечером 11 октября. Парень на Daewoo Nexia решил проскочить на красный в тот момент, когда по пешеходному переходу шли люди, при этом едва не сбил пожилого мужчину. Тот возмущенно ударил по машине рукой и пошел дальше. Однако водитель выскочил из автомобиля и начал избивать старика.
«Мы переходили на зелёный свет, а этот парень проехал и чуть не задавил его. Автохам выскочил и напал на этого старика. У него рассыпались все продукты из пакета. В какой-то момент мужчина разбил стекло машины с водительской стороны — ударил кулаком во время драки. И после этого парень озверел и начал его просто убивать! Это было жуткое зрелище! Деду разбили голову до крови и порвали кожаную куртку», — приводит слова очевидцев E1.ru
Мимо проходили курсанты МЧС, которые и отогнали неадекватного водителя. Мужчина, находясь в шоковом состоянии, ушел с места драки и теперь его разыскивает полиция. Личность водителя также пока не установлена.
«По данному инциденту на улице Восточной информация зарегистрирована в отделе полиции, будут установлены обе стороны конфликта, изучены обстоятельства произошедшего, по итогам проверочных мероприятий будет принято процессулаьное решение», — сообщили «URA.RU» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
Полиция просит всех очевидцев инцидента обращаться в отдел полиции № 1 УМВД по Екатеринбургу по телефону дежурной части: (343)356-42-01.