В Нижневартовске расстреляли машину с малолетним ребенком

Очередная перестрелка в Нижневартовске чуть не привела к смерти ребенка. Неизвестные открыли огонь по автомобилю, в котором находилась мать с маленьким сыном. Об этом «URA.RU» сообщил источник в СУ СКР Югры.
Жительница Нижневартовска двигалась на автомобиле по улице Спортивная, когда неизвестные открыли прицельный огонь из оружия по двигающемуся автомобилю, рассказал собеседник агентства. Пуля пробила окно и пролетела рядом с головой ребенка, который находился в машине. Испуганная мать сразу позвонила в полицию, но найти стрелявших или стрелявшего не удалось.
По словам начальника пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре Ирины Валюк, в настоящий момент силовики обходят жильцов домов, расположенных в этом районе, чтобы найти очевидцев.
«Сотрудники полиции проводят проверку по факту обращения жительницы города, сообщившей, что накануне вечером, в районе магазина „Зернышко“, в ее автомобиль стреляли из пневматического оружия. Однако при осмотре места происшествия пули обнаружено не было. Исследование салона авто также результатов по обнаружению пули не дало. Повреждение стекла автомобиля могло произойти от попадания постороннего предмета», — рассказала Валюк.
Отметим, за последний год в Нижневартовске произошло сразу несколько громких дел, где фигурировало огнестрельное оружие. Так, 27 июля недалеко от торгового центра «Городок» произошла перестрелка, в результате которой ранения получили три человека. 7 сентября неизвестные открыли огонь возле супермаркета «Птаха», а 15 июля в одном из ночных заведений города 19-летней студентке прострелили голову.