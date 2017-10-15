Пермские прокуроры ужаснулись условиям содержания скотомогильников

В Лысьве прокурорская проверка зафиксировала грубые нарушения в работе местных скотомогильников. Места захоронения животных, фактически, не соответствовали ни одному из требований.
Выяснилось, что на территории одного из скотомогильников отсутствовало помещение для вскрытия трупов, хранения средств дезинфекции и инвентаря. В другом месте захоронения, вокруг ям с трупами не было заборов, траншей и навесов, сообщает «В курсе.ру».
По итогу проверки краевая прокуратура привлекла к дисциплинарной ответственности начальника управления внешнего благоустройства и транспортной инфраструктуры Лысьвы.