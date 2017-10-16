{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,09
Динамика за 2 недели
Евро 67,30
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 октября 2017
15:58  16 октября 2017 0

Путин назвал чудовищным теракт в Сомали

ИННОПРОМ-2017. Первый день международной выставки. Екатеринбург, путин владимир
Владимир Путин выразил соболезнования властям Сомали в связи с терактомФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования своему коллеге в Сомали, где накануне произошел теракт, унесший жизни около трехсот человек.

Путин, как говорится в сообщении Кремля, считает теракт чудовищным преступлением. «Решительно осуждаем это чудовищное преступление, направленное против мирных граждан. Поддерживаем усилия руководства и народа Сомали, направленные на борьбу с террористической угрозой», — приводит RT слова российского лидера.

Теракт в Сомали произошел вечером, 14 октября. В центре Могадишо взорвался грузовик, начиненный взрывчаткой. Число погибших в результате взрыва составляет 276 человек, еще около 300 человек получили различные ранения.

Ответственность за взрыв взяли на себя террористы из группировки «Аш-Шабаб». В Сомали объявлен трёхдневный траур, напоминает «Национальная служба новостей».

.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров