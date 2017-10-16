Путин назвал чудовищным теракт в Сомали

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования своему коллеге в Сомали, где накануне произошел теракт, унесший жизни около трехсот человек.
Путин, как говорится в сообщении Кремля, считает теракт чудовищным преступлением. «Решительно осуждаем это чудовищное преступление, направленное против мирных граждан. Поддерживаем усилия руководства и народа Сомали, направленные на борьбу с террористической угрозой», — приводит RT слова российского лидера.
Теракт в Сомали произошел вечером, 14 октября. В центре Могадишо взорвался грузовик, начиненный взрывчаткой. Число погибших в результате взрыва составляет 276 человек, еще около 300 человек получили различные ранения.
Ответственность за взрыв взяли на себя террористы из группировки «Аш-Шабаб». В Сомали объявлен трёхдневный траур, напоминает «Национальная служба новостей».
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