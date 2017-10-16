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16 октября 2017
17:04  16 октября 2017 0

Израиль уведомил Россию об авиаударе по ПВО Сирии

День ВВС. Стрижи. Чввауш. Челябинск., самолет, стрижи, истребитель, авиашоу
Израильские войска уничтожили батарею ПВО в СирииФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Израильские войска уведомили Россию о совершенном авиаударе по сирийской батарее противовоздушной обороны (ПВО) под Дамаском. В заявлении отмечается, что это была ответная реакция на обстрел самолетов Израиля во время фотосъемки в Ливане.

Как отметил представитель израильской армии бригадный генерал Ронен Манлис, уведомление России было передано в режиме реального времени, сообщает информагентство Nation News. Представитель армейской пресс-службы также добавил, что глава Минобороны России Сергей Шойгу, который в понедельник прибудет с визитом в еврейское государство, «будет исчерпывающе проинформирован по этой теме», добавляет «Федеральное агентство новостей».

По словам Ронена Манлиса, ответственность за любые обстрелы со стороны Сирии несет режим страны. Он особо подчеркнул, что его страна не допустит никаких провокации со стороны Дамаска, пишет «Национальная служба новостей». Уточняется, что ВВС Израиля полностью уничтожили батарею ПВО в Сирии.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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