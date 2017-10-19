{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голосовать в регионе просто некому. Это кошмар властей: избиратели уехали, а выписаться забыли
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,27
Динамика за 2 недели
Евро 67,36
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
19 октября 2017
18 октября 2017
07:37  19 октября 2017 0

В Екатеринбурге отравились 40 солдат

Клипарт, солдаты
Несколько десятков солдат почувствовали недомоганиеФото: Алексей Ярославцев © URA.RU(архив)

В Екатеринбурге произошло массовое отравление солдат, сообщает издание «Коммерсант».

ЧП произошло на территории недавно расформированной части Росгвардии №5425 (расположена в Ленинском районе Екатеринбурга). 40 солдат-срочников почувствовали острое недомогание, у них появились рвота и высокая температура. Заболевшим сразу назначили абсорбенты. 8 человек госпитализировано, сообщает газета со ссылкой на свои источники.

В войсках Росгвардии Уральского округа информацию о вспышке ротавирусной инфекции на территории части опровергли. В военном госпитале от комментариев отказались, сославшись на закрытость информации, пишет «Коммерсант».

Артем Косых
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров