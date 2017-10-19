В Екатеринбурге отравились 40 солдат

07:37 19 октября 2017 0

Несколько десятков солдат почувствовали недомогание Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU(архив)

В Екатеринбурге произошло массовое отравление солдат, сообщает издание «Коммерсант».

ЧП произошло на территории недавно расформированной части Росгвардии №5425 (расположена в Ленинском районе Екатеринбурга). 40 солдат-срочников почувствовали острое недомогание, у них появились рвота и высокая температура. Заболевшим сразу назначили абсорбенты. 8 человек госпитализировано, сообщает газета со ссылкой на свои источники.

В войсках Росгвардии Уральского округа информацию о вспышке ротавирусной инфекции на территории части опровергли. В военном госпитале от комментариев отказались, сославшись на закрытость информации, пишет «Коммерсант».