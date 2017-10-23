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23 октября 2017
12:34  23 октября 2017 0

Главная гордость Ямала празднует юбилей. В честь этого «URA.RU» запускает спецпроект. ФОТО

Эксперты оценивают запасы газа в месторождении в 4,9 трлн куб. м.Фото: пресс-служба

«URA.RU» запускает спецпроект, посвященный ямальскому Бованенково, которое входит в десятку крупнейших газовых месторождений мира. В октябре 2017 года масштабный объект празднует юбилей. Прошло ровно пять лет с момента, когда на здесь начали добывать голубое топливо. За развитием этого проекта лично наблюдал президент России Владимир Путин.

Месторождение расположено далеко за полярным кругом. Ближайший город в южном направлении от Бованенково — Воркута — находится от него почти в 370 километрах. Строили практически с нуля: объекты жизнеобеспечения, производственные объекты, транспортные узлы. Все основные производственные объекты здесь запускались с участием Путина.

Большой интерес к этой территории легко объяснить — эксперты оценивают запасы газа в месторождении в 4,9 трлн куб. м. Добыча газа на Бованенковском месторождении началась пять лет назад — в октябре 2012 года. Журнал «Русский репортер» включил промышленный запуск в «10 поводов для гордости» в 2012 году. Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал Бованенково беспрецедентным проектом в истории мировой газовой промышленности.

После того, как запустят третий газовый промысел, Бованенковское месторождение выйдет на проектную мощность в 115 млрд кубометров газа в год. Для сравнения: объем экспорта газа в Германию (это крупнейший зарубежный потребитель отечественного газа) в 2016 году составил 49,8 млрд кубометров. Всего же за пять лет работы промыслов на Ямале добыли около 270 млрд кубических метров голубого топлива.

По ссылке вы можете зайти на спецпроект «URA.RU», посвященный Бованенково, и узнать много новых фактов о месторождении: откуда неподалеку берутся таинственные земляные воронки, как здесь принимали роды у женщины, сколько тысяч человек обеспечивают работу производства. В тексте много красочных фотографий.

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За пять лет работы промыслов на Ямале добыто около 270 млрд кубических метров голубого топлива Фото: пресс-служба

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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