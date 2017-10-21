10:47 21 октября 2017 0

Шнуров кайфовал от песни «Моветон» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Музыкант Сергей Шнуров станцевал под песню дочери совладельца УГМК Насти Кудри. Причем лидер группировки «Ленинград» сделал это сидя в кресле и будучи абсолютно голым.

На кадрах видно, как Сергей сидит в кресле — видимо, в гостиничном номере — и держит в руках смартфон. Из аппарата раздаются звуки песни молодой исполнительницы Насти Кудри. Шнурову очень нравится трек, и он танцует, насколько позволяет отсутствие костюма.

«Серёжа может», — ответили в Сети.

Клип на песню «Моветон» набрал более трех млн просмотров «ВКонтакте» и почти 3,5 млн просмотров на YouTube. В своей композиции девушка иронизирует над отечественным шоу-бизнесом. В том числе над музыкальным лейблом репера Тимати Black Star inc., рэп-баттлом с участием Оксимирона и Филиппом Киркоровым.

Помимо прочего, в музыкальном видео упоминается скандал, связанный с банкиром Олегом Тиньковым. Он в свое время предложил популярному блогеру Амирану Сардарову разрезать карточку «Альфа-Банка».

Комментарии к композиции в основном негативные. «Ну и шлак. Неужели это может нравиться?», «Как всегда ужасно» и редкий сдержанный позитив: «Спела норм.».