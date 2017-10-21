МИД РФ выяснит, откажется ли Трамп от ядерной сделки с Ираном

В МИД России заявили, что специалистам ведомства необходимо выяснить, означает ли заявление президент США Дональда Трампа по Ирану фактическим отказом Штатов от выполнения совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП).
«Сейчас пройдет определенное время, в течение которого участники будут анализировать и взвешивать последствия объявлений президента США в отношении СВПД», — рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Представитель ведомства также добавил, что не уверен, что США определились, когда и по каким вопросам будут созывать совместную комиссию. При этом в данный момент, по мнению российской стороны, ситуация изменилась в худшую сторону, пишет RT.
Ранее американский лидер заявил, что сейчас Штаты работают на серьезными недостатками СВПД по иранской ядерной проблеме, добавив, что если этого сделать не получится, то Белый дом выйдет из совместного всеобъемлющего плана действий, сообщает «Федеральное агентство новостей».