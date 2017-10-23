Пользователи соцсетей обратили внимание на фотографию премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Большинству комментаторов показалось, что снимок сделан не на саммите Евросоюза, а на похоронах.
«Фотографии Терезы Мэй на европейских саммитах все больше напоминают кадры с похорон», — отметил на своей странице в Twitter кот Ларри — главный мышелов в резиденции британских премьеров.
Британцы моментально обстебали фотографию не только едкими комментариями, но и фотожабами.
«Сейчас все лидеры Евросоюза пойдут играть, а вы сидите здесь и подумайте о том, что натворили», «Весь Brexit в одной фотографии», «Выглядит так, словно ее хоронят», «На похоронах Мэй скорбит только она сама», «Brexit — все уже вышли» — пишут британцы.
Напомним, в ходе референдума 2016 года за выход Великобритании из Европейского союза высказались 51,9% проголосовавших. Процедура выхода из ЕС должна завершиться в марте 2019 года.