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23 октября 2017
22 октября 2017
01:17  23 октября 2017 0

Снимок скучающей на саммите Терезы Мэй высмеяли в соцсетях. ФОТО

Возможно, британский премьер-министр просто хотела побыть в тишинеФОТО: twitter@@Number10cat

Пользователи соцсетей обратили внимание на фотографию премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Большинству комментаторов показалось, что снимок сделан не на саммите Евросоюза, а на похоронах.

«Фотографии Терезы Мэй на европейских саммитах все больше напоминают кадры с похорон», — отметил на своей странице в Twitter кот Ларри — главный мышелов в резиденции британских премьеров.

Британцы моментально обстебали фотографию не только едкими комментариями, но и фотожабами.

«Сейчас все лидеры Евросоюза пойдут играть, а вы сидите здесь и подумайте о том, что натворили», «Весь Brexit в одной фотографии», «Выглядит так, словно ее хоронят», «На похоронах Мэй скорбит только она сама», «Brexit — все уже вышли» — пишут британцы.

Напомним, в ходе референдума 2016 года за выход Великобритании из Европейского союза высказались 51,9% проголосовавших. Процедура выхода из ЕС должна завершиться в марте 2019 года.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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