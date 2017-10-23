В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего
В Нижневартовском районе ХМАО столнулись три автомобиля. В результате страшного ДТП погибли два человека, в том числе один ребенок, еще семь получили различные травмы.
«Два автомобиля столкнулись лоб в лоб и один по касательной. В транспортных средствах находились десять человек. Погодные условия были нормальные, поводов для распространения штормового предупреждения не было», — цитирует сообщение пресс-службы окружного управления МЧС ТАСС.
Известно, что один ребенок госпитализирован в Нижневартовск, еще двое взрослых отправлены в больницу Радужного.