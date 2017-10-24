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24 октября 2017
23 октября 2017
Главные новости Москвы
09:35  24 октября 2017 0

Глава Мурманской области заявила о травле со стороны силовиков, вынуждающих ее уйти в отставку

ПМЭФ-2015. Итоговые (обработанные). Санкт-Петербург, ковтун марина
Мария Ковтун собрала подчиненных на экстренный брифингФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Перестановки в губернаторском корпусе
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Губернатор Мурманской области Мария Ковтун собрала подчиненных на экстренный брифинг и объявила о давлении со стороны силовиков. Она собирается жаловаться президенту.

По словам Ковтун, уже долгое время представители силовых структур «сливают» в СМИ служебные документы, а потом проводят по опубликованным фактам проверки. «Никого уже не волнует, что эти факты лживы и не находят подтверждения в ходе проводимых проверок. Идут массированные медиаатаки, заказчики которых, как правило, остаются безнаказанными. Например, и сейчас многие уверены, что мои дети получили теплые местечки за некие налоговые преференции крупным компаниям. Такого нет. Нет ни преференций, ни высокооплачиваемой работы в обмен на них, что подтвердили приведенные проверки», — цитирует мурманского губернатора «Коммерсант».

В конце речи она добавила, что не может оставить эти действия без реакции и намерена рассказать о давлении силовиков президенту. В силовых структурах Мурманской области заявление главы региона восприняли с иронией, пояснив, что не имеют к публикациям в СМИ никакого отношения, отмечает издание.

Бывший мэр Мурманска, депутат Госдумы Алексей Веллер предположил, что у Марии Ковтун произошел эмоциональный срыв. «Зачем так горячиться, да еще и намекать на политических заказчиков дела? Ее слова не соответствуют ситуации в регионе. Такие заявления со стороны губернатора — случай нерядовой и могут быть связаны с эмоциональным срывом. Это не красит Марину Ковтун. Высшее должностное лицо области должно отвечать за стабильность, а не раскачивать ситуацию», — заявил парламентарий.

Игорь Чукреев
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