09:35 24 октября 2017 0

Мария Ковтун собрала подчиненных на экстренный брифинг Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Губернатор Мурманской области Мария Ковтун собрала подчиненных на экстренный брифинг и объявила о давлении со стороны силовиков. Она собирается жаловаться президенту.

По словам Ковтун, уже долгое время представители силовых структур «сливают» в СМИ служебные документы, а потом проводят по опубликованным фактам проверки. «Никого уже не волнует, что эти факты лживы и не находят подтверждения в ходе проводимых проверок. Идут массированные медиаатаки, заказчики которых, как правило, остаются безнаказанными. Например, и сейчас многие уверены, что мои дети получили теплые местечки за некие налоговые преференции крупным компаниям. Такого нет. Нет ни преференций, ни высокооплачиваемой работы в обмен на них, что подтвердили приведенные проверки», — цитирует мурманского губернатора «Коммерсант».

В конце речи она добавила, что не может оставить эти действия без реакции и намерена рассказать о давлении силовиков президенту. В силовых структурах Мурманской области заявление главы региона восприняли с иронией, пояснив, что не имеют к публикациям в СМИ никакого отношения, отмечает издание.

Бывший мэр Мурманска, депутат Госдумы Алексей Веллер предположил, что у Марии Ковтун произошел эмоциональный срыв. «Зачем так горячиться, да еще и намекать на политических заказчиков дела? Ее слова не соответствуют ситуации в регионе. Такие заявления со стороны губернатора — случай нерядовой и могут быть связаны с эмоциональным срывом. Это не красит Марину Ковтун. Высшее должностное лицо области должно отвечать за стабильность, а не раскачивать ситуацию», — заявил парламентарий.