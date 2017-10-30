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Главные новости Пермского края
16:24  30 октября 2017 0

Убежал с ключами. Пермский депутат мешал приставам арестовывать имущество «Уралводоканала»

Предварительное судебное заседание по делу блогера Руслана Соколовского. Екатеринбург, охрана, фссп россии, судебные приставы
Приставы завершили работу с помощью эвакуатораФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми судебные приставы за многомиллионные долги арестовали имущество ООО «Уралводоканал». Предприятие должно погасить долг в пять млн рублей энергетикам из ПАО «Пермэнергосбыт».

Для ареста имущества приставы выехали в город Добрянка, где в гараже «Уралводоканала» обнаружили автомобиль для отсоса ила, УАЗ и Hyundai Santa Fe. Когда приставы стали арестовывать транспорт, им неожиданно помешал директор предприятия, который также трудится депутатом Добрянской городской думы.

Мужчина приказал рабочим слить бензин с транспортных средств, после чего скрылся вместе с ключами от иномарки. Несмотря на это, приставы все-таки увезли с собой арестованный транспорт с помощью эвакуатора. На месте на ответственное хранение оставили только машину для отсоса ила, чтобы не останавливать производственный процесс, сообщает пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю.

Лев Истомин
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