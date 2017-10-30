В Перми судебные приставы за многомиллионные долги арестовали имущество ООО «Уралводоканал». Предприятие должно погасить долг в пять млн рублей энергетикам из ПАО «Пермэнергосбыт».
Для ареста имущества приставы выехали в город Добрянка, где в гараже «Уралводоканала» обнаружили автомобиль для отсоса ила, УАЗ и Hyundai Santa Fe. Когда приставы стали арестовывать транспорт, им неожиданно помешал директор предприятия, который также трудится депутатом Добрянской городской думы.
Мужчина приказал рабочим слить бензин с транспортных средств, после чего скрылся вместе с ключами от иномарки. Несмотря на это, приставы все-таки увезли с собой арестованный транспорт с помощью эвакуатора. На месте на ответственное хранение оставили только машину для отсоса ила, чтобы не останавливать производственный процесс, сообщает пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю.