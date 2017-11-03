Собчак запуталась в своей позиции по захоронению Ленина

Телеведущая Ксения Собчак запуталась в своей позиции по вопросу захоронения тела советского вождя Владимира Ленина. Нестыковки в высказываниях светской львицы заметили журналисты.
Комментируя пост главы Чечни Рамзана Кадырова в Facebook (он заявил, что «довольно глазеть на труп» — прим.ред.), кандидатка в президенты написала, что вопрос по захоронению Ленина должны решать россияне, к примеру, на референдуме. Однако за пару недель до этого телеведущая заявляла, что в случае избрания на главный государственный пост она обязательно захоронит тело вождя, пишет «Федеральное агентство новостей».
Ранее «URA.RU» писало, что первый указ Собчак на посту президента будет касаться захоронения Ленина. Между тем в Ульяновске, на родине Ленина, предложили продать мумию вождя американцам. Идеей поделился с «URA.RU» ученый-религиовед, доцент Ульяновского госуниверситета Сергей Петров.
Опрошенные же «URA.RU» политологи высказывали мнение, что инициатива главы Чечни Рамзана Кадырова, предложившего в год столетней годовщины революции «перестать глазеть на труп Ленина» и захоронить его, может вызвать протест в обществе.