{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
"URA.Ru" вместе с читателями определяют: какой должна быть власть. 5 минут - и о вашем мнении узнает наша элита
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,09
Динамика за 2 недели
Евро 67,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
03 ноября 2017
Главные новости Москвы
12:03  03 ноября 2017 0

Собчак запуталась в своей позиции по захоронению Ленина

Ксения Собчак в Екатеринбурге. Встреча с электоратом и лекция для молодых мам, собчак ксения
Телеведущая так и не определилась с выбором судьбы тела ЛенинаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак запуталась в своей позиции по вопросу захоронения тела советского вождя Владимира Ленина. Нестыковки в высказываниях светской львицы заметили журналисты.

Комментируя пост главы Чечни Рамзана Кадырова в Facebook (он заявил, что «довольно глазеть на труп» — прим.ред.), кандидатка в президенты написала, что вопрос по захоронению Ленина должны решать россияне, к примеру, на референдуме. Однако за пару недель до этого телеведущая заявляла, что в случае избрания на главный государственный пост она обязательно захоронит тело вождя, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее «URA.RU» писало, что первый указ Собчак на посту президента будет касаться захоронения Ленина. Между тем в Ульяновске, на родине Ленина, предложили продать мумию вождя американцам. Идеей поделился с «URA.RU» ученый-религиовед, доцент Ульяновского госуниверситета Сергей Петров.

Опрошенные же «URA.RU» политологи высказывали мнение, что инициатива главы Чечни Рамзана Кадырова, предложившего в год столетней годовщины революции «перестать глазеть на труп Ленина» и захоронить его, может вызвать протест в обществе.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров