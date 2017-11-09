Депутат Бурматов и сенатор Гехт соревнуются в любви к собакам

14:24 09 ноября 2017 0

Ирина Гехт и Владимир Бурматов соревнуются в лоббизме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы, руководитель комитета по экологии Владимир Бурматов, и сенатор Ирина Гехт, представляющие в российском парламенте Челябинскую область, устроили в Сети соревнование лоббистов. Речь идет об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными.

Ирина Гехт опубликовала в Facebook скан обращения к начальнику ГУ МВД по Челябинской области Андрею Сергееву, датированный 7 ноября. Сенатор просит руководителя полицейского главка региона активизировать правоприменительную практику по ст. 245 УК РФ (жесткое обращение с животными). Гехт указывает, что такие уголовные статьи по таким делам возбуждаются редко, а дела почти не доходят до судов. Живодеры, как считает сенатор, рассчитывают на безнаказанность.

В свою очередь, Владимир Бурматов, месяц назад возглавивший комитет по экологии, взглянул на проблему на общероссийском уровне и обратился к самому высокому начальству МВД. Депутат выложил в Instagram запись о встрече в Госдуме с заместителем министра внутренних дел РФ Игорем Зубовым.

Владимир Бурматов Фото: Instagram Владимир Бурматов

«Не мог не задать вопрос про реагирование МВД на факты жестокого обращения с животными. Пока ситуация, на мой взгляд, выглядит не очень оптимистично: правоприменительная практика хромает, уголовные дела не заводятся, сотрудники МВД особого желания заниматься этой темой не проявляют», — написал Бурматов. — На мой вопрос, что делает МВД в этом направлении и когда нам ждать результатов, замминистра с ходу ответить не смог. Проблему признал».

Следующая запись Бурматова касалась законопроекта об ужесточении наказания за издевательство над животными: «Внес в Госдуму законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за жестокое обращение с животными. Теперь живодерам будет грозить до пяти лет лишения свободы. Самое жесткое наказание будет грозить в случае, если жестокое обращение с животными сопряжено с его трансляцией в интернет или совершается в присутствии несовершеннолетних». К посту Бурматов прикрепил личное фото, где он гладит собаку.

В соцсетях записи Гехт и Бурматова расценили как состязание в пиаре. Если первенство в обозначении темы принадлежит сенатору, то депутат берет верх масштабом. Отметим, автором законопроекта об ужесточении наказания за истязания животных является не только Владимир Бурматов. Как указано на сайте Госдумы, под документом подписались соратник Бурматова по фракции «Единая Россия» Сергей Вострецов и депутаты от «Справедливой России» Елена Драпеко и Олег Шеин.