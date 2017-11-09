20:42 09 ноября 2017 0

ФСН предложила оснастить свои автомобили проблесковыми маячками синего и красного цвета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Федеральная служба охраны (ФСО) России попросила наделить автомобили ведомства проблесковыми маячками синего и красного цвета, а также дать им преимущество на дороге перед другими участниками движения. Проект постановления правительства опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к документу говорится, что после принятия проекта участники дорожного движения должны будут уступать дорогу транспортным средствам с опознавательным знаком ФСО и не смогут их обгонять. Добавляется, что автомобили, которые сопровождаются службой охраны, также предлагается наделить преимуществами.

Авторы проекта постановления отмечают, что реализация документа не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета. Она будет осуществляться только за счёт бюджетных ассигнований.