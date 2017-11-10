На Вьетнам, где Путин должен встретиться с Трампом, идет новый тайфун

Новый, 24-й в этом сезоне тихоокеанский тайфун под названием Haikui через несколько дней может достигнуть берегов Вьетнама.
Шторм сформировался в Южно-Китайском море к западу от Филиппин. В настоящее время циклон смещается в северо-западном направлении.
В ближайшие дни скорость ветра может набрать 90-105 км в час, в это время шторм может достигнуть берегов Дананга, где в настоящее время проводится саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества с участием нескольких мировых лидеров, пишет ТАСС. Во Вьетнам уже прилетел президент РФ Владимир Путин, ожидается, что в рамках форума российский лидер проведет встречу с американским коллегой Дональдом Трампом.
Специалисты метеослужб полагают, что стихия не помешает международному мероприятию, так как в ослабленном виде достигнет берегов Вьетнама, когда саммит уже окончится (он проводится 10—11 ноября).